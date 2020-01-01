وزير الزراعة: مصر متفوقة على مستوى العالم في تصدير الموالح

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن التعاون مع دول إفريقيا في مجال الزراعة خلال 6 سنوات الماضية، شهد نهضة غير مسبوقة، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء عدد من المزارع مع الدول الإفريقية من أجل نقل الخبرات المصرية إلى هذه الدول.





وقال "القصير"، في اتصال هاتفي ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على فضائية "دي ام سي": "أن مصر قلب إفريقيا النابض بحكم موقعها الجغرافي وارتباطها بكثير من الأسواق، وعادت إلى موقعها الريادي وذلك بإنشاء مزارع في أوغندا وزامبيا والكونغو وتوجو ومالي وزنزبار والنيجر".



وأضاف وزير الزراعة، أن "التكامل الإفريقي يثري أفريقيا كلها ونأمل أن يكون هناك تكامل والنظر إلى احتياجات بعض الدول لأن تحقيق التنمية الاجتماعية مطلوب لينا كلنا"، مؤكدًا أن تحقيق الاكتفاء الذاتي يحتاج لتطبيق مجموعة من المحاور وهو أمر يحتاج إلى مليارات وكميات كبيرة للمياه، في ظل الفقر المائي الذي تعاني منه مصر.



وفي ذات السياق أشار وزير الزراعية إلى أن الصادرات الزراعية بلغت 3.6 مليون طن على الرغم من جائحة كورنا، لافتًا إلى اتجاه مصر إلى التوسع الرأسي في الزراعة من خلال تحسين جودة المحاصيل.



ولفت إلى أن مصر متفوقة على مستوى العالم في تصدير الموالح والبطاطس والعنب وغيرها، بعد أن كانت إسبانيا متربعة على هذا المركز منذ عشرات السنين.



