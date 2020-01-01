عمرو أديب: "أردوغان مبيفهمش غير لما يضرب"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقاءه مع مشايخ وأعيان ليبيا كانت واضحة، معلقا: "يمكن هو ده اللي خلى أردوغان يتجنن".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة: "أردوغان لا يفهم إلا مبدأ القوة"، معلقا: "يوم ما أخد ضربة الوطية مفتحش بؤه.. ولم تجد تعليق واحد من القيادة التركية، رغم أن الضربة كانت مهينة، ودمرت له معدات".





وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "أردوغان مينفعش تتعامل معاه بالسياسة لأنه بلطجي، ومينفعش معاه غير القوة، ومش هيفهم غير لما يضرب".





لقاء السيسي مع أعيان ومشايخ ليبيا

وفي وقت سابق، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول أمس الخميس، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة.





وقال السيسي - خلال اللقاء الذي عُقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد.. مصير واحد" - إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.



وأوضح أن الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل في سيدي براني، هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي، ليس المصري والليبي فقط، وإنما العربي والإقليمي والدولي.



وشدد على أن الجيش المصري إذا تدخل في الحرب الدائرة في ليبيا، فإنه سيحسم الأوضاع عسكريا بشكل سريع وحاسم، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن القوات المسلحة المصرية لن تدخل ليبيا إلا بطلب من أهلها، وستخرج منها بـ"أمر" من أهلها.