عمرو أديب: "أردوغان مبيفهمش غير لما يضرب"

السبت 18/يوليه/2020 - 01:01 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقاءه مع مشايخ وأعيان ليبيا كانت واضحة، معلقا: "يمكن هو ده اللي خلى أردوغان يتجنن".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة: "أردوغان لا يفهم إلا مبدأ القوة"، معلقا: "يوم ما أخد ضربة الوطية مفتحش بؤه.. ولم تجد تعليق واحد من القيادة التركية، رغم أن الضربة كانت مهينة، ودمرت له معدات".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، "أردوغان مينفعش تتعامل معاه بالسياسة لأنه بلطجي، ومينفعش معاه غير القوة، ومش هيفهم غير لما يضرب".

لقاء السيسي مع أعيان ومشايخ ليبيا
وفي وقت سابق، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول أمس الخميس، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة.

وقال السيسي - خلال اللقاء الذي عُقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد.. مصير واحد" - إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.

وأوضح أن الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل في سيدي براني، هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي، ليس المصري والليبي فقط، وإنما العربي والإقليمي والدولي.

وشدد على أن الجيش المصري إذا تدخل في الحرب الدائرة في ليبيا، فإنه سيحسم الأوضاع عسكريا بشكل سريع وحاسم، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن القوات المسلحة المصرية لن تدخل ليبيا إلا بطلب من أهلها، وستخرج منها بـ"أمر" من أهلها.

ومن جانبهم، أعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية، عن كامل تفويضهم الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل وحماية السيادة الليبية، واتخاذ الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر، ومواجهة التحديات المشتركة، ترسيخًا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي بلاده.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمرو أديب تركيا بوابة الفجر الفجر أردوغان

أخبار تهمك

شوبير يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مرتضى منصور

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. قمة أفريقية بمشاركة السيسي حول سد النهضة الثلاثاء المقبل

منذ حوالي 8 ساعات

بسبب الفيديو.. مرتضى منصور يوجه صدمة جديدة للخطيب

منذ ساعة و نصف

أحمد فايق يكشف موعد ظهور لقاح فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي ينسحب من صفقة نجم بيراميدز ويقدم هدية من ذهب للزمالك

منذ ساعتين و 45 دقيقة

الخطيب يقرر التدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يقترب بشدة من حسم صفقة قوية

منذ أقل من نصف ساعة

أول تعليق من تركي آل شيخ على فشل ألميريا في التأهل للدوري الإسباني الممتاز

منذ ساعة و 8 دقيقة

تعرف على حقيقة وفاة أميتاب باتشان متأثرا بكورونا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

منذ يوم

الجيش الليبي: مصر قوة ضاربة.. ومصيرنا مشترك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تدهور حالة فنانة شهيرة ونقلها للمستشفى بعد إصابتها بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حادث طعن في لندن والشرطة تتحدث عن وقوع إصابات

منذ ساعة و 6 دقيقة

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

الرئاسة: حفيد عمر المختار جلس إلى جوار السيسي في لقائه مع القبائل

"مشايخ وأعيان ليبيا" عن التدخل العسكري المصري: نحن مطمئنون

الجيش الليبي: مصر قوة ضاربة.. ومصيرنا مشترك

وزير الخارجية الأسبق: الرهان على إسقاط مصر خاسر بنسبة 100%

بكري لخالد المشري: "أرجوك انظر لنفسك في المرآة"

وزير الخارجية الأسبق: ما تقوم به تركيا تجاه ليبيا "غزو"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:19 م

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

عاجل.. حادث طعن في لندن والشرطة تتحدث عن وقوع إصابات

12:39 ص

عاجل.. تدهور حالة فنانة شهيرة ونقلها للمستشفى بعد إصابتها بكورونا

10:01 م

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

02:01 م

بسبب الفيديو.. مرتضى منصور يوجه صدمة جديدة للخطيب

12:16 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام