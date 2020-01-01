نرمين الفقي بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

السبت 18/يوليه/2020 - 12:38 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

تحرص الفنانة نرمين الفقي، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت نرمين الفقي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، ظهرت فيها مرتدية نظارة سمراء، واعتمدت على ابتسامتها الجذابة فقط.

يُشار إلى أن أحدث أعمال الفنانة نيرمين الفقي، مشاركتها في حكاية "ما يطلبه المستمعون" من مسلسل "نصيبي وقسمتك 3".

المسلسل بطولة نرمين الفقى وإيهاب فهمي وميدو عادل ورانيا محمود ياسين وجميل برسوم، وتأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج أكرم فريد.
نرمين الفقي بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"
نرمين الفقي بإطلالة جذابة في أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

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