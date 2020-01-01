أبوهم ضربهم وأمهم سابت البيت.. هروب 4 أطفال في المنيا

السبت 18/يوليه/2020 - 12:02 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
هرب أربعة أشقاء من منزل والدهم، بمركز العدوة بمحافظة المنيا، لسوء معاملته لهم، وتعدي عمهم وأبنائه عليهم بالضرب.

وتلقى صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل، بلاغا حمل رقم 14109 بشأن حالة أربعة أشقاء، ثلاث فتيات وولد أعمارهم "10، 13،15،17" حيث أبلغت الشقيقة الكبرى والتي تبلغ من العمر 17 سنة، أنهم تمكنوا من الهرب من مسكن والدهم نتيجة سوء معاملته والأعمام لهم، موضحة أنها سبق حررت محضرا ضد العم وأبناؤه نتيجة تعديهم عليهم بالضرب دون تدخل من الأب، مشيرة إلى أن الأم قد تركت مسكن الزوجية منذ عام ونصف ويقيمون، بعد ذلك بصفة دائمة مع والدهم، وتواصلوا مع خط نجدة الطفل لطلب مساعدتهم وإنقاذهم. 

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه على الفور تم إبلاغ الشرطة بالواقعة، لتحضر إلى مكان تواجدهم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2293 لسنة 2020 إداري مركز شرطة العدوة، بمحافظة المنيا، لتتولى النيابة العامة التحقيقات، مشيرة إلى أنه تم إجراء بحث الحالة للأطفال وإعداد تقرير بشأنهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لإخراجهم من حالة الخطر وفقا لأحكام قانون الطفل، ومتابعة إجراءات وتحقيقات النيابة العامة، لافتة إلى أنه تم ضبط الأب والأعمام والأم، وحجزهم علي ذمة التحقيقات.

وتابعت "السنباطي"، أنه اعمالا للمصلحة الفضلى للأطفال تم اليوم عقد جلسة إرشاد أسري للأب والأم والأطفال والتصالح وإرضاء الأطفال وذلك بعد إعداد دراسة حالة مفصلة عن مكان الإقامة، مشيرة إلى أنه تم أخذ كافة التعهدات اللازمة علي الاسرة بحسن رعاية الأطفال، مؤكدة على أنه سيتم عقد لقاءات إرشاد أسري متتالية لمتابعة حالة الأسرة والأطفال وحالتهم النفسية وحسن رعاية الأب والأم لهم.

اقرأ أيضا.. أجهزة الأمن تواصل التحقيق في واقعت اتهام فنانة للاعب سابق بضربها
تواصل أجهزة الأمن بالجيزة تحقيقاتها في واقعة اتهام الفنانة شيما عادل، للاعب النادي الأهلي سابقا، ومدرب النادي الحربي حاليا، الكابتن محمد عبد الله، بضربها وسبها وشتمها وسرقتها، بعد إنكاره زواجه منها.

وكانت حررت الفنانة شيما عادل محضرا بقسم شرطة العجوزة، حمل رقم برقم 5721 سنة 2020 إداري العجوزة، تتهم خلاله زوجها اللاعب محمد عبد الله بالتعدي عليها بالسب والشتم والضرب، مضيفة في بلاغها أنها تزوجت من لعب النادي الأهلي في وقت سابق، بمعرفة أهليتها، وخلال الفترة الأخيرة وقعت خلافات بينهما.

وواصلت شيما عادل في بلاغها، أن يوم الواقعة، توجه اللاعب محمد عبد الله إليها وتعدي عليها بالسب والشتم والضرب، ثم سرق جواز السفر الخاص بها، عقد الزواج، وبعض المتعلقات الخاصة بها.

وكان تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من مأمور قسم شرطة العجوزة، بورود بلاغا من الفنانة شيما عادل، تتهم زوجها اللاعب محمد عبد الله لاعب النادي الأهلي السابق ومدرب النادي الحربي حاليا، بالتعدي عليها بالسب والشتم والضرب، وسرقتها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. 

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