سكرتير الأنبا أغابيوس يعلق على ظهورات العذراء بالمنيا (صور)

السبت 18/يوليه/2020 - 06:37 ص
أحدى الصور المتداولة
أحدى الصور المتداولة
حازم رفعت
تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك، صورًا لظهور طيف نوراني مُجسم للقديسة العذراء مريم فوق قباب كنيستها تابعة لطائفة الأقباط الأرثوذكس في مدينة دير مواس _ جنوب محافظة المنيا.

وقال شهود عيان، إن الطيف النوراني قد بدأ ظهوره في حوالي الساعة 2:19 فجر صباح يوم الجمعة، أمام مرأى ومسمع الجميع.

وقال القس مينا سمير، سكرتير الأنبا أغابيوس، أسقف دير مواس ودلجا للأقباط الأرثوذكس، إن بعض الأقباط شاهدوا في فجر اليوم الجمعة ظهورات نورانية للعذراء مريم على منارة كنيسة العذراء بدير مواس وتم تصوير هذه الظهورات بتاريخ والوقت.

وأضاف القس "مينا"، في تصريحات صحفية له، أن نيافة الأنبا أغابيوس شاهد التصوير وأكد أن هذه الظهورات سبب فرح وتعزية لما نمر به، موضحا أن الكنيسة سوف تترقب أي ظهورات أخرى قبل إصدار أي بيان للتأكيد.

وأشار إلى أن هذه الظهورات تقترب مع موعد صوم السيدة العذراء قريبا، وأن ظهوراتها دائما تكون رسالة عزاء في وقت الأزمات ورسالة فرح للجميع طالبين شفاعتها وان يعطى الله السلام للعالم ويرفع الوباء ويبعد عنا ويلات الحروب ويحفظ بلادنا مصر.

تحقيق الكنيسة من الظهورات:
ويشار إلى أن الكنيسة عقب الظهور تنتظر قليلًا، ثم تقوم بتعيين لجنة تتكون من أساقفة وكهنة، وتعاين مكان الظهور أكثر من مرة، بداخل الكنيسة وخارجها حتى تتحقق من صحته.

كما أن هناك علامات تظهر بوضوح في الظهور الإلهي، مثل «أطياف نورانية غير عادية، أو ظهور مجسم واضح» وذلك مع تكرار وليس يوم أو إثنين فقط فمن الممكن أن يستمر لأسبوعين أو ثلاثة أسابيع، مثلما حدث مع البابا دبلو، أو السيدة العذراء مريم في كنيستها بالزيتون.

والكنيسة في البداية تشكل لجنة كنسية للتحقيق من متابعة الظهور متابعه دقيقة امينة، وتكتب تقرير للبطريرك، وعقب التقرير يتم الإعلان عن الظهورات، كما حدث مع البابا الراحل كيرلس السادس في ظهور السيدة العذراء مريم بالزيتون والبابا شنودة الثالث في ظهور بابا دبلو.

وبعد أن تتحقق الكنيسة من الظهور تقوم بكتابة تقرير، وخاصةً أنه بعد الظهور يحدث الكثير من المعجزات، أو تحرير من المشاكل لدى البعض فتقوم اللجنة المشكلة بكتابة كل هذا بالتقرير.

وتعقد بطريركية الأقباط الأرثوذكس مؤتمرًا صحفيًا تعلن خلالها الاعتراف بالظهور الأطياف النورانية.
سكرتير الأنبا أغابيوس يعلق على ظهورات العذراء بالمنيا (صور)
سكرتير الأنبا أغابيوس يعلق على ظهورات العذراء بالمنيا (صور)
سكرتير الأنبا أغابيوس يعلق على ظهورات العذراء بالمنيا (صور)
سكرتير الأنبا أغابيوس يعلق على ظهورات العذراء بالمنيا (صور)
سكرتير الأنبا أغابيوس يعلق على ظهورات العذراء بالمنيا (صور)
سكرتير الأنبا أغابيوس يعلق على ظهورات العذراء بالمنيا (صور)
سكرتير الأنبا أغابيوس يعلق على ظهورات العذراء بالمنيا (صور)
سكرتير الأنبا أغابيوس يعلق على ظهورات العذراء بالمنيا (صور)
سكرتير الأنبا أغابيوس يعلق على ظهورات العذراء بالمنيا (صور)
سكرتير الأنبا أغابيوس يعلق على ظهورات العذراء بالمنيا (صور)
سكرتير الأنبا أغابيوس يعلق على ظهورات العذراء بالمنيا (صور)
سكرتير الأنبا أغابيوس يعلق على ظهورات العذراء بالمنيا (صور)

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