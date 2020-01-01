تحت شعار في ضهرك شعب.. طلاب إعلام عين شمس يطلقون حملة لدعم القوات المسلحة

الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:59 م
بوابة الفجر
أحمد عصام

قام عدد من طلاب قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس شعبة صحافة، بإعداد وتنفيذ مجلة صحفية تحت مسمى "دشمة"، وذلك ضمن مشروعات التخرج الخاصة بالقسم للعام الدراسي الحالي.

وتدور فكرة المجلة حول دور القوات المسلحة وأبطالها البواسل في حماية الوطن، بالتعاون مع أبناء الشعب المصري المخلصين الذين يقدمون الغالي والثمين من أجل الحفاظ على الوطن، حيث أن كلمة " دشمة" تُشير إلى الحصن الذي يحتمي به الجندي.

وتنقسم المجلة إلى عدة أبواب كلًا منهم يحمل مصطلحًا عسكريًا يدل على ما بداخله، وتبرز هذه الموضوعات دور كل من العسكريين والمدنيين في حماية الوطن، علاوًة على ذلك تضم المجلة ملحقًا خاصًا عن "المنسي"، تخليدًا لذكرى الشهيد البطل للشهيد العقيد أحمد المنسي.

ويضم المشروع 45 طالبًا، الذين قاموا بإنتاج المجلة وذلك تحت إشراف دكتورة نسمه محمد، المشرف على المشروع والمدرس المساعد بشعبة الصحافة بالقسم، وإشراف عام لدكتورة هبه شاهين، رئيس القسم.

وفي هذا السياق، قالت دكتورة نسمة محمد، إن إعداد وتنفيذ المجلة واجه العديد من المشكلات نظرًا لظروف التي تمر بها البلاد في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن المجلة استعانت بعدد كبير من الشخصيات العامة والوزراء.

وأوضحت "نسمة"، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أنه تم إجراء حوارات مع 6 وزراء وهم: وزير التموين والكهرباء والشباب والتخطيط والتعليم العالي ولتربية والتعليم، بالإضافة إلى كلًا من: جيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والحبيب الجفري، الداعية الإسلامي، والعالم الكبير فاروق الباز، لافتة إلى أن فريق العمل حاول التنوع في المصادر حيث تم الإستعانة بعدد من الفنانين منهم: الفنان محمد هنيدي، والفنان أحمد حاتم، وعدد من الرياضيين منهم: رمضان صبحي، ومحمود كهربا، لاعبا النادي الأهلي، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي.

وأشارت، إلى أنه تم إطلاق حملة لدعم القوات المسلحة تحت "في ضهرك شعب"؛ وذلك للتأكيد على دعم الشعب المصري لأبناء الجيش المصري البواسل، مؤكدة على دعم كافة المصادر للحملة وتشجعيهم على نشر الحملة في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

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عين شمس جيش مصر العظيم القوات المسلحة أحمد منسي

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