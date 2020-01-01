فايلر يُكلف مساعده بمراقبة الوداد المغربي

الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:51 م
بوابة الفجر
محمد جمال
يستعد النادى الأهلى لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي ضمن مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد شهر أغسطس القادم .

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن المغربي شعيب شعيب، محلل الأداء والمؤهل النفسي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يغيب عن تدريبات النادي الأهلي بعد عودتها طوال الفترة الماضية استعدادًا لعودة الدوري 6 أغسطس.

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن شعيب متواجد في المغرب بتكليف من السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، لمتابعة مبارتين من لقاءات الوداد المغربي قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتابع: "من المقرر أن يعود شعيب إلى مصر فور انتهاءه من متابعة مباراة الوداد لنقلها إلى المدير الفني للنادي الأهلي"

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فايلر فاي دوري ابطال افريقيا الاهلي والوداد

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