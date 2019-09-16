خبير يتوقع مستقبل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بعد التراجعات الأخيرة

الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:41 م
برنامج علشان بكرة
برنامج علشان بكرة
محمد عصام

أكد الخبير الاقتصادي وائل عنبه،  على أن ارتفاع الدولار خلال أزمة كورونا مقابل الجنيه كان ارتفاع مؤقت ،  رغم تراجع احتياطات الدولة النقدية وضعف الايرادات الدولارية وذلك بسبب تراجع حجم الطلب عليه الذي لم يكن بمعدلات ما قبل الأزمة.


وشهجدت اسعار الدولار مقابل الجنيه تراجهات خلال شهر يوليو، بعد زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي بعد الصحول على قرض من صندوق النقد الدولى وطرح سندات دولارية؛ ليسجل مستويات حاليا 15.91 جنيه للشراء و16.01 جنيه للبيع بالبنك المركزي.

 

وقال " عنبه" خلال تصريحات تلفزيونية لـ"برنامج علشان" بكرة المذاع عبر فضائية المصرية مع الإعلامية جيهان فوزي، "إنه يتوقع أن يواصل الدولار خلال الفترة المقبلة تراجعاته مع ارتفاع حصيلة الدولة من النقد الأجنبي من مختلف المصادر من ضمنها قطاع السياحة الذي من المتوقع أن ينتعش خلال  الفترة المقبلة،  والصادرات التى سترتفع هي الايضا نتيجة تحسن صادرات قطاع  الزراعة والكهرباء والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تحسن الاستثمار الأجنبي الغير مباشر.

 

وأوضح أن تحسن الاستثمار الأجنبي  الغير مباشر  ظهر مطلع الأسبوع الجاري بضخ استثمارات بلغت 3 مليار دولار لارتفاع معدلات الفائدة عن باقي دول العالم، والتصنيف الائتماني المستقر لمصر، واتجاهات سعر العملة الأجنبية التى تعد في صالح المستثمرون في هذا التوقيت، بالإضافة إلى التوقعات المتفائلة نحو أداء الاقتصاد المصري الذي سيسجل معدل نحو إيجابي هو والصين عن دول العالم التي ينكمش اقتصادها.

 

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