في ذكرى وفاته.. توفى حسين رياض أمام الكاميرا أثناء تصوير فيلم "ليلة الزفاف"

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قدم حسين رياض، على مدار مشوار ممتد لسنوات طويلة مجموعة كبيرة من الأعمال.



أثناء تأديته دور الدكتور رأفت في فيلمه الأخير "ليلة زفاف" مع سعاد حسني وأحمد مظهر وعقيلة راتب، وكان يؤدي دوره أمام الكاميرا على، وسقط متوفيًا بأزمة قلبية.



ولم يستكمل باقي مشاهده، ما اضطر المخرج بركات لحذفها والإشارة إليها، ليصبح الحاضر الغائب.



وكان أخر الأدوار التي أتم حسين تصوير كافة مشاهدها، دوره في فيلم "أغلى من حياتي" مع الفنان صلاح ذو الفقار، والفنانة شادية.



لا يعرف الكثيرون أن الفنان فؤاد شفيق، هو شقيق حسين رياض، بسبب اختلاف اسميهما، إلا أن الشبه بينهما كان كبيرًا للغاية