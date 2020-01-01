رئيس الأركان السودانى: القوات المسلحة لن تتساهل مع مروجى الشائعات

أكد رئيس هيئة الأركان السودانى، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، اليوم الجمعة أن القوات المسلحة قادرة على تفويت الفرصة على المشككين ومروجى الشائعات بالمحافظة على قوميتها وتقاليدها وتاريخها الناصع وبُعد منسوبيها التام عن أى انتماءات سياسية وتمسكهم بشرف الجندية.

ودعا الحسين إلى عدم الالتفات للشائعات والدعاية التى تحاول التقليل من شأن القوات المسلحة والتشكيك فى ولائها الوطنى.

وذكرت القوات المسلحة السودانية -فى بيان اليوم الجمعة- أن رئيس هيئة الأركان اختتم زيارته التى شملت منطقة النيل الأزرق العسكرية بفرقتيها الرابعة والسابعة عشر بولايتى النيل الازرق (جنوب) وسنار (شرق) إلى جانب الفرقة الثامنة عشر وقاعدتى ربك النهرية وكنانة الجوية، وافتتح عددا من المنشآت الخدمية بقيادة الفرقة السابعة عشر.

وقال الحسين، إن واجب القوات المسلحة حماية الدولة بكل مكوناتها، مشيرا إلى المرحلة الدقيقة التى تمر بها البلاد وشراكة القوات المسلحة الأصيلة فيها، والتى نبعت من كونها صنعت هذا التغيير بانحيازها لإرادة الشعب.

وأوضح أن السلام على الأبواب وواجبنا حمايته وحراسته، داعيا كافة شركاء السلام إلى التكاتف.