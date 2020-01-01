ليدز يونايتد يعود للدوري الإنجليزي بعد سنوات من الغياب

الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:33 م
بوابة الفجر
وكالات
عاد فريق ليدز يونايتد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غياب دام 16 عاماً، مستفيداً من الخسارة التي تلقاها وست بروميتش ألبيون أمام مضيفه هدرسفيلد تاون 1-2، اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة والأربعين (قبل الأخيرة) من دوري البطولة الإنجليزية (شامبيونشيب).

وكان هدرسفيلد تاون تقدم في الدقيقة الرابعة بتوقيع لاعبه كريس ويلوك، قبل أن يسجل دارا أوشي هدف التعادل لوست بروميتش في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة 86، سجل ايميلي سميث روي هدف الفوز لهدرسفيلد تاون، ليمنح بطاقة الصعود المباشر الأولى لليدز يونايتد.

وتجمد رصيد وست بروميتش عند 82 نقطة في المركز الثاني، بفارق خمس نقاط خلف ليدز يونايتد المتصدر الذي يرجع تاريخ آخر مشاركة له في الدوري الممتاز إلى موسم 2003-2004، كما يبتعد بفارق نقطة عن برينتفورد صاحب المركز الثالث، وهو منافسه على بطاقة الصعود المباشر الثانية.

ورفع هدرسفيلد تاون رصيده إلى 51 نقطة في المركز السابع عشر.

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