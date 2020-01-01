أحمد سعد: يكشف مفاجأة بشأن "الدويتو" مع حسن شاكوش.. ويؤكد هيشوف النور قريبا







وأضاف سعد خلال لقائه ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "كنا عاملين الأغنية قبل قرار المنع واخدين تصريحاها وكل حاجة، ولكن أنا بحترم قرار النقابة ومقدرتش اتعدى على قرارها.





وتابع: "أنا اتفقت مع شاكوش اختيار لحن وكلام حلو ولكن بموسيقى المهرجانات اللي بيحبها الناس".



ونشر الفنان أحمد سعد، فيديو له عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وذلك للإعلان عن استضافته مع الإعلامي رامي رضوان وذلك في برنامجه الخاص علي dmc.



وعلق "أحمد علي الفيديو قائلًا:"استنوني الجمعهة القادمة الساعة التاسعة علي dmc مع رامي رضوان.. هنغني أغاني البرنس وأغاني كتير dmc"



وطرح أحمد سعد مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "100 حساب" يتعاون فيها مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وهي من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسي.



يذكر أن مسلسل "البرنس" شارك فيه كوكبه من ألمع النجوم وكان أبرزهم الفنان محمد رمضان والفنان أحمد زاهر، والفنانة روجينا ونور، وشارك فيه الفنان احمد سعد ببعض الأغاني.









قال الفنان أحمد سعد، إن أغنيته مع حسن شاكوش، تم الانتهاء منها قبل قرار مجلس نقابة الموسيقيين بمنع أغاني المهرجانات، مشيرًا إلى أنه سبق وحصل على الترخيص بنزول الأغنية ولكنه يحترم قرار النقابة وفي طريقه للوصول إلى حل لطرحها.