أول تعليق من أحمد سعد على الزج باسمه في خلافات شيرين وحسام حبيب

السبت 18/يوليه/2020 - 12:06 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن

علق الفنان أحد سعد، على الزج باسمه في الخلافات التي أثيرت مؤخرًا بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب، قائلًا: "الموضوع كله مصتنع، وأنا موقفتش أبدًا في أي مشاكل تخص شرين وحسام".

وقال سعد خلال لقائه ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "أنا قبلها كنت عندهم في البيت، بنضحك ونهزر ونسمع مزيكا، وشيرين لو عندها مشكلة مع حسام معتقدش أنها هتكلمني، أكيد هتكلم حد أهدى مني".

ونشر الفنان أحمد سعد، فيديو له عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" وذلك للإعلان عن استضافته مع الإعلامي رامي رضوان وذلك في برنامجه الخاص علي dmc.

وعلق "أحمد علي الفيديو قائلًا:"استنوني الجمعهة القادمة الساعة التاسعة علي dmc مع رامي رضوان.. هنغني أغاني البرنس وأغاني كتير dmc"

وطرح أحمد سعد مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "100 حساب" يتعاون فيها مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، وهي من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسي.

يذكر أن مسلسل "البرنس" شارك فيه كوكبه من ألمع النجوم وكان أبرزهم الفنان محمد رمضان والفنان أحمد زاهر، والفنانة روجينا ونور، وشارك فيه الفنان احمد سعد ببعض الأغاني.


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