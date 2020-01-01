بعد الفوز بالليجا.. تعرف على موعد عودة ريال مدريد للتدريبات

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:58 م
بوابة الفجر
وكالات
استأنف ريال مدريد تدريباته بمدينة بالديبيباس الرياضية بعد الاحتفال بتتويجه بالدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الــ34 في تاريخه، بتدريب خفيف للأساسيين الذين تغلبوا على فياريال الخميس، وحمل تدريبي أكبر للاحتياطيين، استعداداً للجولة الأخيرة من المسابقة الأحد أمام ليغانيس.



وفور انتهاء مراسم الاحتفال بالتتويج باللقب التي جرت بمدينة ريال مدريد بدلاً من الزيارة التقليدية لمقار بلدية الإقليم، بدأ لاعبو الريال استعداداتهم للمباراة الختامية في الدوري.



وباستثناء البرازيلي مارسيلو الذي تدرب منفردا حيث لا يزال يتعافى من إصابته العضلية بهدف اللحاق بمباراة الفريق المقبلة في دوري الأبطال بمواجهة مانشستر سيتي، قسم المدرب زين الدين زيدان لاعبيه حيث اكتفى بتكليف الأساسيين بتدريب استشفائي دون النزول إلى أرض الملعب مانحاً إياهم راحة بعد لقاء الخميس.



وعلى أرضية ملعب التدريب، تدرب البدلاء إضافة إلى الكولومبي خاميس رودريجيز الذي استبعده زيدان على مدار اللقاءات الأخيرة. وكذلك ناتشو فرنانديز المتعافي من إصابته والذي قد يلحق بمباراة ليجانيس في ملعب بوتاركي.



وتلقى برشلونة، الغريم اللدود ووصيف الدوري ضربة مزدوجة الخميس بسقوطه على ملعبه أمام أوساسونا 1-2 فضلاً عن فوز الميرينجي على فياريال 2-1 ليظفر الأخير بالليغا الغائبة عن خزائن بطولاته منذ موسم 2016-2017. 

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