في ذكرى ميلاده.. التاريخ الحافل في مشوار علي رضا الفني

الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:02 م
علي رضا
علي رضا
ريهام كمال
تحل اليوم ذكرى ميلاد مؤسس فرقة رضا الاستعراضية وراقص وممثل ومخرج سينمائي مصري، هو زوج الفنانة الاستعراضية فريدة فهمي، وشقيق الفنان الراقص محمود رضا، وهو علي رضا، التي تحل ذكرى ميلاده اليوم.

أطل علي رضا، على الجمهور في حوالي 18 عملًا، لعل أبرزها: "جواهر"، "الإيمان"، "رقصة الوداع"، "سجن أبوزعبل"، "الهاربة"، "الحب الصامت"، "إسماعيل ياسين بوليس حربي"، و"أنا حرة".

بدأ عمله في الإخراج كمساعد في خمسينيات القرن الماضي، ومن الأفلام التي شارك فيها كمساعد مخرج وكانت في أغلبها أفلام غنائية لا تخل من الاستعراضات: "بين قلبين"، "مملكة النساء"، "ربيع الحب"، "وكر الملذات"، "لواحظ"، وغيرهم.

كما شارك علي رضا، كمساعد في فيلم "جميلة"، أول أفلامه كمخرج قدمه عام 1962، وكان من بطولة شقيقه وفرقة رضا للفنون الشعبية، "إجازة نص السنة"، وبعدها أخرج لهم "غرام في الكرنك" و"حرامي الورقة".

قدم 6 أفلام في الفترة من عام 1973 وحتى عام 1989، وهم: "البنات لازم تتجوز" بطولة الفنانة نجلاء فتحي والفنان أحمد السنباطي نجل الموسيقار الكبير رياض السنباطي، "يا رب توبة" بطولة الفنانة سهير المرشدي، "آه يا ليل يا زمن" مع الفنانة وردة، "أسياد وعبيد" بطولة الفنان حسين فهمي، "حياتي عذاب" للمطرب عماد عبدالحليم، وفيلم "قضية عم أحمد" للفنان فريد شوقي.

تزوج من الفنانة فريدة فهمي، بطلة فرقة "رضا للفنون الشعبية"، وهي شقيقة زوجة شقيقه الفنان محمود رضا، والد الفنانة شيرين رضا.

كان علي رضا، العقل المدبر لنشاط فرقة رضا والمسئول عن الأمور الإدارية كما قال أقدم راقصي الفرقة عنه.

رحل عن عالمنا مؤسس فرقة رضا الاستعراضية والراقص والممثل والمخرج السينمائي علي رضا، في 26 أكتوبر عام 1993 عن عمر يناهز 69 عامًا.



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