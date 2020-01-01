تعرف على حقيقة وفاة أميتاب باتشان متأثرا بكورونا

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ترددت بعض الشائعات، خلال الساعات القليلة الماضية حول وفاة النجم الهندي أميتاب باتشان متأثرا بفيروس كورونا المستجد عقب إعلانه إصابته بهذا الفيروس.



ولكن تعد هذه مجرد شائعات،حيث أن النجم الهندي أميتاب باتشان يتمتع بصحة جيدة، أثناء تلقيه العلاج بأحد مستشفيات الهند، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.



وكان النجم أميتاب باتشان، قد طمئن جمهوره على حالته الصحية، وذلك من خلال مشاركته بلعض الصور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



يذكر أن آخر منشور، شاركته "باتشان" من 6 ساعات فقط وكتب به قائلا: "في الأوقات السعيدة، في أوقات المرض، كنت قريبًا وعزيزًا، نتمنى لك الخير معجبينا أعطونا حبًا لا نهاية له ورعاية عاطفية وصلاة.. نعرب عن امتناننا الكريم لك جميعًا.. في هذه الظروف بروتوكول المستشفى مقيدة، لذا فإن الاستجابات الفردية غير ممكنة.. لكننا نرى، نقرأ، نسمع جميعًا منك.. شكرًا لك على الإطلاق".





