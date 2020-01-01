عمرو أديب: "أردوغان بنى بلاده بالحرب وسرقة الثروات"(فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إن المصريين لم يتحدثوا عن الحرب منذ حرب أكتوبر مثل الأسبوع الماضي، موضحا أن هناك حركة على السوشيال ميديا عن هذا الأمر، معقبا: "ودي حاجة جيدة، أن الجميع على قلب رجل واحد".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن من يتابع لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مشايخ وأعيان قبائل ليبيا يرى التوازن في السياسية المصرية، وأن الجيش المصري رشيد.



وأضاف: "جنرالات المقاهي يظهرون في هذه الفترة، يقعدوا يقولو اتحرك من هنا واضرب هنا، ولما تقوم حرب يقولك ليه كده"، مشيرا إلى أن أردوغان بنى بلده بالحرب، وحوله أموال من قطر، منوها بأن هناك مساندة أميركية واضحة لتركيا.







