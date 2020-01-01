عمرو أديب: "أردوغان بنى بلاده بالحرب وسرقة الثروات"(فيديو)

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:44 م
الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إن المصريين لم يتحدثوا عن الحرب منذ حرب أكتوبر مثل الأسبوع الماضي، موضحا أن هناك حركة على السوشيال ميديا عن هذا الأمر، معقبا: "ودي حاجة جيدة، أن الجميع على قلب رجل واحد".
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن من يتابع لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مشايخ وأعيان قبائل ليبيا يرى التوازن في السياسية المصرية، وأن الجيش المصري رشيد.

وأضاف: "جنرالات المقاهي يظهرون في هذه الفترة، يقعدوا يقولو اتحرك من هنا واضرب هنا، ولما تقوم حرب يقولك ليه كده"، مشيرا إلى أن أردوغان بنى بلده بالحرب، وحوله أموال من قطر، منوها بأن هناك مساندة أميركية واضحة لتركيا.


وفي وقت سابق، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، مجموعة من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي في ربوع البلاد كافة.

وقال السيسي - خلال اللقاء الذي عُقد تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد.. مصير واحد" - إن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.

وأوضح أن الخطوط الحمراء التي أعلنها من قبل في سيدي براني، هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أي تحركات تشكل تهديدًا مباشرًا قويًا للأمن القومي، ليس المصري والليبي فقط، وإنما العربي والإقليمي والدولي.

وشدد على أن الجيش المصري إذا تدخل في الحرب الدائرة في ليبيا، فإنه سيحسم الأوضاع عسكريا بشكل سريع، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن القوات المسلحة المصرية لن تدخل ليبيا إلا بطلب من أهلها، وستخرج منها بـ"أمر" من أهلها.

ومن جانبهم، أعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية، عن كامل تفويضهم الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل وحماية السيادة الليبية، واتخاذ الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر، ومواجهة التحديات المشتركة، ترسيخًا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي بلاده.

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مصر قبائل ليبيا السيسي الإعلامي عمرو أديب اردوغان

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