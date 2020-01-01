الأهلي ينسحب من صفقة نجم بيراميدز ويقدم هدية من ذهب للزمالك





قرر النادي الأهلي الانسحاب من صفقة التعاقد مع نبيل عماد "دونجا" نجم وسط نظيره نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكان المارد الأحمر قد أظهر اهتمامًا كبيرًا بضم نبيل دونجا في الصيف لتدعيم خط الوسط في الفريق بالموسم القادم بعد رحيل حسام عاشور، ولكن النادي انسحب بشكل مفاجئ من الصفقة بشكل مفاجيء.





وجاء قرار مسئولو القلعة الحمراء بالانسحاب من صفقة دونجا في الصيف بسبب أن النادي لا يريد أن ينافس غريمه التقليدي نادي الزمالك على الصفقة ويتعرض لمزايدات من نادي بيراميدز على قيمة اللاعب.





يذكر أن نادي الزمالك يسعي بقوة للحصول على خدمات نبيل دونجا في الصيف بعد أن تواصل النادي مع اللاعب وأبدى ترحيبه بالانضمام إلى الأبيض ويتبقى فقط حسم الأمر مع إدارة بيراميدز.



