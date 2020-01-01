مدرب ليستر سيتي يصدم كِبار أوروبا بشأن بيع تشيلويل

الجمعة 17/يوليه/2020 - 11:31 م
وجهبريندان رودجرز، المدير الفني لفريق ليستر سيتي رسالة نارية إلى كل الفرق المهتمة بالتعاقد مع بن تشيلويل الظهير الأيسر لفريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مدرب ليستر سيتي أن المدافع بن تشيلويل ليس معروضا للبيع.

وقدم تشيلويل أداء مذهلا مرة أخرى هذا الموسم وارتبط اسمه باستمرار بالرحيل عن الفريق، حيث إن فريق مانشستر يونايتد مهتم بشدة بضمه.

ولكن رودجرز قال إن تشيلويل لاعب في ليستر سيتي، "وليس لاعبا نريد أن نخسره".

ويحتل ليستر المركز الرابع، ويسعى لاحتلال أحد المراكز التي تؤهله للعب في دوري أبطال أوروبا، وقال رودجرز إن تفتيت الفريق ليس ضمن خططه.

وقال للصحفيين :" لدينا فريق رائع، فريق نريد الحفاظ عليه معا".

كما أكد :" ليست هناك نية لبيع بن تشيلويل، وليست هناك حاجة على الإطلاق لبيعه. لذلك، فإن الرسالة هي أنه ليس للبيع- هذا هو الأمر ببساطة."

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