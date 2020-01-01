نصيحة مدرب المنتخب تقرب نجم الزمالك من الرحيل

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:28 م
منتخب مصر الأوليمبي
منتخب مصر الأوليمبي
غدير أحمد
يريد حارس مرمى نادي الزمالك، الرحيل عن القلعة البيضاء فى نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد نصيحة من شوقي غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى.

ونصح شوقي غريب ، حارس الزمالك محمد صبحي، بالتفكير فى الرحيل على سبيل الإعارة، وذلك من أجل التحضير لخوض أولمبياد طوكيو فى العام المقبل، في ظل عدم مشاركته مع نادي الزمالك.

ويشعر محمد صبحى بالتجاهل داخل جدران القلعة البيضاء، فى ظل وجود منافسة قوية بين محمد أبو جبل ومحمود جنش ومحمد عواد، وهذا الأمر ما يقلل فرصة مشاركته في المواجهات.

يشار إلى أنه ستنطلق مباريات الزمالك الودية بمواجهة سموحة يوم الأحد المقبل، على ملعب فندق برج العرب، وسيكون الختام بلقاء بيراميدز ثم العودة إلى القاهرة لمواجهة دجلة على ملعب القلعة البيضاء.

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