في ذكرى ميلاده.. مشاركة علي رضا في أغنية "شباكنا ستايره حرير" مع شادية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:31 م
بوابة الفجر
ريهام كمال

تحل اليوم ذكرى ميلاد الشريك المؤسس لأحد أهم فرق الرقص الشعبية في العالم كله، المخرج علي رضا، الشقيق الأكبر للفنان محمود رضا.

الكثير لا يعرفون أن من شارك شادية الأغنية الشهيرة "شباكنا ستايره حرير" التي كانت في فيلم "الهاربة" عام 1958 هو علي رضا.

كان البعض يعتقد بأن من شارك شادية في الأغنية هو الكابتن والمايسترو صالح سليم، ولكن هذا ليس بصحيح.

بعد انتهاء تصوير الأغنية فى الصباح ذهب فى المساء إلى منزل الدكتور حسن فهمي، ليطلب منه يد ابنته فريدة فهمي، والتى أصبحت شريكة حياته فى العمل وزوجة مُخلصة له طوال حياته.

أغنية "شباكنا ستايره حرير" كلمات مرسي جميل عزيز، وألحان محمد الموجي، وغناء شادية.

كلمات الأغنية:


شباكنا ستايره حرير… من نسمة شوق بتطير…
وبقالي كتير يا حبيبى… يا حبيبى بقالي كتير…
بستنى تجيب الفرحة، والتوب الأبيض والطرحة…
ونطير… نطير نطير زي العصافير…

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