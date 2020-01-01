خطر جديد يهدد نجم الزمالك من تجديد عقده مع الأبيض

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:27 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
يرغب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التعاقد مع رجب بكار نجم نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم صفوف الفريق الأبيض خلال الموسم المقبل.

حيث ينتظر مسؤولي الزمالك عدم تفعيل عقد حازم إمام ظهير أيمن الفريق في الوقت الحالي، في انتظار موقف الفريق من التعاقد مع رجب بكار خلال الفترة المقبلة.

وبحسب تقارير صحفية، فإن في حالة ضم القلعة البيضاء لرجب بكار بالإضافة إلى التعاقد مع حمزة المثلوثي والذي حُسم أمره فعليًا، ستكون فرصة حازم إمام داخل الزمالك صعبة للغاية.

وترفض إدارة الزمالك طلب حازم إمام، حيث ير د اللاعب الحصول على 8 ملايين جنيه في الموسم الواحد. 

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