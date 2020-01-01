وزير الدفاع الأمريكي يحظر رفع أعلام الكونفدرالية في المواقع العسكرية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:23 م
بوابة الفجر

قام مارك إسبر، وزير الدفاع الأمريكي، اليوم الجمعة، بأصدار أمر يحظر "بشكل فعال" رفع الأعلام ذات الشعارات الكونفدرالية في المواقع العسكرية.

 

وجاء قرار إسبر في الوقت الذي يتحرك فيه الجيش للقضاء على الرموز المرتبطة بالعنصرية.

 

ولم يذكر أمر إسبر، الكونفدرالية بالاسم، ولكنه أشار إلى قوائم بالأعلام التي تسمح وزارة الدفاع الأمريكية لمؤسساتها برفعها، وعن طريق الإغفال، يحظر رفع الأعلام المرتبطة بالولايات الجنوبية في الحرب الأهلية.

 

وتأتي هذه التحركات وسط حركة احتجاج واسعة النطاق ضد العنصرية، ووحشية الشرطة، والتي أشعلها مقتل الأمريكي الأسمر جورج فلويد، أثناء احتجازه لدى قوات إنفاذ القانون في مينيسوتا.

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