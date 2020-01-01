محمد رمضان عن جمهوره: "حب الناس نعمة لا تقدر بالمال"

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:48 م
محمد رمضان
محمد رمضان
لمياء علي

شارك الفنان محمد رمضان محبيه بمقطع فيديو ظهر من خلاله وسط الآلاف من جمهوره وعشاقه، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وعلق رمضان على الفيديو قائلًا: حُب الناس نعمة لا تُقدر بالمال وثقة في الله نجاح.

وظهر محمد رمضان خلال الفيديو وهو محاط بحشد كبير من جمهوره وهم يلتفون حوله ويرددون أغانيه ويلتقطون معه الصور التذكارية.

وكان محمد رمضان، قد طرح كليبه الجديد بعنوان "تيك توك" ويشاركه الغناء الرابر سوبر ساكو، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.

جدير بالذكر أن الكليب حظي بتفاعل جماهيري كبير وحقق أكثر من مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة من وقت طرحه، كما تصدر المركز الأول في قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة في العالم عبر اليوتيوب.

أخبار تهمك

عاجل.. تدهور حالة فنانة شهيرة ونقلها للمستشفى بعد إصابتها بكورونا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. قرار جديد من الزمالك حول المشاركة في الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قمة أفريقية بمشاركة السيسي حول سد النهضة الثلاثاء المقبل

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

منذ حوالي 22 ساعة

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على حقيقة وفاة أميتاب باتشان متأثرا بكورونا

منذ ساعة و 13 دقيقة

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي ينسحب من صفقة نجم بيراميدز ويقدم هدية من ذهب للزمالك

منذ ساعة و 14 دقيقة

شوبير يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مرتضى منصور

منذ حوالي 10 ساعة

الخطيب يقرر التدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

ماجد المصري يعلن إصابة ابنته: "يارتني كنت انا"

منذ ساعتين و 46 دقيقة

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعة

الجيش الليبي: مصر قوة ضاربة.. ومصيرنا مشترك

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد فايق يكشف موعد ظهور لقاح فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

سيميوني: ريال مدريد يستحق التتويج بلقب الليجا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:19 م

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

عاجل.. تدهور حالة فنانة شهيرة ونقلها للمستشفى بعد إصابتها بكورونا

10:01 م

أحمد فايق يكشف موعد ظهور لقاح فيروس كورونا (فيديو)

08:49 م

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

02:01 م

الأهلي ينسحب من صفقة نجم بيراميدز ويقدم هدية من ذهب للزمالك

11:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام