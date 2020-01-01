محمد رمضان عن جمهوره: "حب الناس نعمة لا تقدر بالمال"

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شارك الفنان محمد رمضان محبيه بمقطع فيديو ظهر من خلاله وسط الآلاف من جمهوره وعشاقه، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وعلق رمضان على الفيديو قائلًا: حُب الناس نعمة لا تُقدر بالمال وثقة في الله نجاح.



وظهر محمد رمضان خلال الفيديو وهو محاط بحشد كبير من جمهوره وهم يلتفون حوله ويرددون أغانيه ويلتقطون معه الصور التذكارية.



وكان محمد رمضان، قد طرح كليبه الجديد بعنوان "تيك توك" ويشاركه الغناء الرابر سوبر ساكو، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.



جدير بالذكر أن الكليب حظي بتفاعل جماهيري كبير وحقق أكثر من مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة من وقت طرحه، كما تصدر المركز الأول في قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة في العالم عبر اليوتيوب.