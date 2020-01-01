في ذكرى ميلادها.. النجاح الكبير الذي حققه فيلم "أنشودة الفؤاد" للمطربة نادرة.. واعجاب العقاد بها

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:42 م
نادرة أمين
نادرة أمين
ريهام كمال
إحدى صانعات الونس والبهجة اللاتى طواهن النسيان والتجهيل فى القرن الماضي، لقبت بـ"أميرة الطرب، وهي الفنانة نادرة أمين، التي تحل ذكرى ميلادها اليوم.

كانت ملء السمع والبصر فى الثلاثينات إلى منتصف الاربعينات وكانت تلقب بأميرة الطرب وتزوجت من عازف الكمان كامل عبد الله، وكانت قد انسحبت من المجال الفني في هدوء وعاشت على ايراد منزل كانت تمتلكه وايضًا مع المعاش والتي قررته الدوله لها.

وكانت نادره أمين، صاحبة أول بطوله سينمائيه في السينما، فيلم أنشودة الفؤاد تم ترميم الفيلم مؤخرًا في باريس بواسطة أبناء إدوارد بهنا، لكن تلك النسخة خلت من أغنية الفيلم الرئيسية.

حقق الفيلم نجاحًا كبيرًا وجنى كثيرًا من الأرباح بالرغم من أن الحوار كان بالعربية الفصحى.

وقد وضع اسم نادرة أمين، بمصاف النجوم بعد شاركت البطولة مع الممثل القدير جورج أبيض. وقد تضمن الفيلم مجموعة من الأغنيات الناجحة أبرزها: "يا بحر النيل يا غالي"، و"أَمُسْعِدي أنتَ في مُرادي"، و"يا أيها البلبل الحنون".

كان لنجاح أنشودة الفؤاد دورًا بارزًا في خطوات نادرة السينمائية فقد شاركت بعده في فيلمين أولهما "شبح الماضي" مع الشقيقين إبراهيم وبدر لاما في عام 1934، و"أنشودة الراديو" أمام بشارة واكيم من إخراج الإيطالي السكندري توليو كباريني، في عام 1936.

كان الأديب الكبير عباس محمود العقاد، من أشد المعجبين بفنها، بالإضافة إلى غناءها للعديد من الملحنين الكبار أمثال فريد غصن، والسنباطي، والقصبجي، وزكريـا أحمد، وغيرهم.

اعتزلت نادرة أمين، الغناء في بداية الستينات إثر خلافٍ حدث مع هيئة الإذاعة وقتها، ولم تعد موشحات نادرة وأدوارها تُذاع بالقدر الكافي حتى وفاتها.

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