حلا شيحة تعلن الانتهاء من تصوير فيلم "مش أنا"

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:38 م
حلا شيحة
حلا شيحة
شيماء يونس
أعلنت الفنانة الشابة حلا شيحة عن الإنتهاء من تصوير دورها في فيلم "مش أنا"، الذي يقدم دور بطولته الفنان تامر حسني، حيث أنه من المقرر عرضة في دور السينما في الأيام المقبلة، وذلك عبر نشر صورة لها عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت "شيحة" في الصورة وهي برفقة المنتج أحمد دسوقي والمخرجة سارة وفيق، وعلقت قائلة :" حبيت أشارككم أخر أيام تصوير فيلم مش أنا مع المخرجة سارة وفيق الجميلة حبيبتي الجميلة ومع المنتج أحمد الدسوقي ويارب يعجبكم"، حيث لاقت عدد كبير الاعجاب بالصورة من قبل الفنانة درة، هنا شيحة، مريم منيب، شيكو، هشام جمال وهنا الزاهد وحصدت على تعليقات إيجابية من متابعيها.



والجدير بالذكر أن فيلم "مش أنا" يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، حجاج عبدالعظيم وفايز المالكي، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.



ويشار إلى أن حلا شاركت في السباق الرمضاني ٢٠٢٠ في مسلسل “خيانة عهد” مع الفنانة الكبيرة يسرا وخالد سرحان، غادة جريشة، هنادي مهنا، خالد أنور، عبير صبري، جومانا مراد، بيومي فؤاد، ، سلوى عثمان، تيام مصطفى قمر، رمزى العدل، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال.

أخبار تهمك

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

منذ حوالي 7 ساعات

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

"بالمايوه".. ياسمين عبد العزيز برفقة أحمد العوضي على البحر والأخير: "بتغفليني"

منذ حوالي 6 ساعات

الخطيب يقرر التدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

منذ ساعة الا ربع

الجيش الليبي: مصر قوة ضاربة.. ومصيرنا مشترك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. قرار جديد من الزمالك حول المشاركة في الدوري

منذ أقل من ساعتين

عاحل.. تدهور حالة فنانة شهيرة ونقلها للمستشفى بعد إصابتها بكورونا

منذ 43 دقيقة

شوبير يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مرتضى منصور

منذ حوالي 9 ساعات

ماجد المصري يعلن إصابة ابنته: "يارتني كنت انا"

منذ ساعة و 16 دقيقة

سيميوني: ريال مدريد يستحق التتويج بلقب الليجا

منذ 43 دقيقة

الأهلي أم الزمالك.. مرتضى منصور يكشف عن الفريق الذي يشجعه محمد صلاح

منذ ساعتين و 13 دقيقة

أحمد فايق يكشف موعد ظهور لقاح فيروس كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الصحة تعلن انخفاض حاد في إصابات ووفيات كورونا (بيان يومي)

منذ أقل من ساعة

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:01 م

عاحل.. تدهور حالة فنانة شهيرة ونقلها للمستشفى بعد إصابتها بكورونا

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

03:19 م

أحمد فايق يكشف موعد ظهور لقاح فيروس كورونا (فيديو)

08:49 م

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

02:01 م

عاجل.. قرار جديد من الزمالك حول المشاركة في الدوري

09:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام