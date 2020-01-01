حلا شيحة تعلن الانتهاء من تصوير فيلم "مش أنا"

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أعلنت الفنانة الشابة حلا شيحة عن الإنتهاء من تصوير دورها في فيلم "مش أنا"، الذي يقدم دور بطولته الفنان تامر حسني، حيث أنه من المقرر عرضة في دور السينما في الأيام المقبلة، وذلك عبر نشر صورة لها عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وظهرت "شيحة" في الصورة وهي برفقة المنتج أحمد دسوقي والمخرجة سارة وفيق، وعلقت قائلة :" حبيت أشارككم أخر أيام تصوير فيلم مش أنا مع المخرجة سارة وفيق الجميلة حبيبتي الجميلة ومع المنتج أحمد الدسوقي ويارب يعجبكم"، حيث لاقت عدد كبير الاعجاب بالصورة من قبل الفنانة درة، هنا شيحة، مريم منيب، شيكو، هشام جمال وهنا الزاهد وحصدت على تعليقات إيجابية من متابعيها.







والجدير بالذكر أن فيلم "مش أنا" يشارك فى بطولته بجانب تامر حسنى، ماجد الكدوانى، سوسن بدر، حلا شيحة، حجاج عبدالعظيم وفايز المالكي، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق.







ويشار إلى أن حلا شاركت في السباق الرمضاني ٢٠٢٠ في مسلسل “خيانة عهد” مع الفنانة الكبيرة يسرا وخالد سرحان، غادة جريشة، هنادي مهنا، خالد أنور، عبير صبري، جومانا مراد، بيومي فؤاد، ، سلوى عثمان، تيام مصطفى قمر، رمزى العدل، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال.



