مفتي الجمهورية: لا علاقة بين التحرش وزي المرأة (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن التحرش جريمة، ولا علاقة له بالزي ولا يجب أبدًا تبرير هذه الجريمة أو الربط بين الزي والتحرش بأي حال من الأحوال.





وأضاف علام خلال لقائه ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد": "أن التحرش لا علاقة له بالزي فهناك تحرش بالمنتقبات والمحجبات والأطفال وكبار السن، بل وتحرش بالرجال وهي المؤشرات التي خرجت بها مراكز الأبحاث مؤخرًا".







