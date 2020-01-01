مفتي الجمهورية: لا علاقة بين التحرش وزي المرأة (فيديو)

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:24 م
الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية
الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية
شيماء حسن
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن التحرش جريمة، ولا علاقة له بالزي ولا يجب أبدًا تبرير هذه الجريمة أو الربط بين الزي والتحرش بأي حال من الأحوال.

وأضاف علام خلال لقائه ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد": "أن التحرش لا علاقة له بالزي فهناك تحرش بالمنتقبات والمحجبات والأطفال وكبار السن، بل وتحرش بالرجال وهي المؤشرات التي خرجت بها مراكز الأبحاث مؤخرًا".


وفي ذات السياق أشار إلى أن التحرش جريمة من الجرائم المنكرة وذنب يرتقي إلى الكبائر، مضيفًا "التحرش هو جريمة بلا شك من الجرائم المنكرة وعقابه أليم عند الله سبحانه وتعالى".

وتابع "التحرش بعيد تمامًا عن الأخلاق والقيم التي تربت عليها الأسرة المصرية، ودار الإفتاء أصدرت أكثر من فتوى في هذا الصدد، ولابد من إعادة النظر بوضع المرأة في التشريع الإسلامي".

واقعة الشاب المتحرش

وبرز "هاشتاج" بين قائمة الأكثر تداولًا على تريند مصر بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث زعم خلاله مغردون تورط شاب طالب في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، في أعمال مخلة بالآداب مع عدد كبير من الفتيات، حيث قالت الروايات المنتشرة عبر منصات السوشيال ميديا، أن عدد الفتيات المتضررات من أفعال الطالب (أ ب ز) وصل إلى أكثر من 50 فتاة، إضافة إلى مزاعم اتهامه باغتصاب طفلة عمرها 14 عامًا - حسب ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفى رواية أخرى، أشار المغردون إلى أن ضحايا الطالب، تجاوز عددهن 100 فتاة، وتشير رواية إحدى الفتيات - زعمت أنها ضحية من ضحايا الطالب الجامعي - أنه كان يقوم بأفعال مخلة بالآداب مع الفتيات ويبتزهن تحت تهديد نشر صور مفبركة لهن عبر الإنترنت حتى يستجبن لطلباته الجنسية، ونشرت فتيات شهادات صادمة على "تويتر"، أكدن فيها أن هذا الشاب تحرّش بأكثر من 50 فتاة في الجامعة الأمريكية.

وقالت إحدى الفتيات: "هذا الشخص تحرّش بي وبشقيقتي، عندما كان عمرنا 13 و14 عامًا، وهددنا بنشر صور مفبركة لنا، إذا لم نستجب لمطالبه"، وكتبت أخرى "سبق وتحرّش بي، وطاردني وهددني مئات المرات، وفى إحدى المرات، هددني بإخبار والدي إنني أمارس الجنس معه، لكنى لم أفعل ذلك، فقط أراد تهديدي كي أخضع له ولمطالبه الجنسية"، وروت ثالثة ما حدث معها: "هددني إذا لم أنفذ رغباته، سينشر شائعات عنى، ويقول أيضًا أني مارست الجنس معه، وهذا لم يحدث".

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