المفتي: من حق المرأة الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه من حق المرأة الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى تكريم التشريع الإسلامي لها وإعطائها كامل حقوقها.

وأضاف علام خلال لقائه ببرنامج "نظرة" المذاع على فضائية "صدى البلد": "المرأة في التشريع الإسلامي لها مكانة مميزة والإسلام كرمها وأعطى لها كل الحقوق".

وتابع "المرأة في محيط التكاليف الشرعية هي مساوية للرجل"، لافتًا إلى أن المرأة كالرجل في الوظيفة العامة ومن حقها رئاسة الجمهورية.

وتابع "المرأة في محيط التكاليف الشرعية هي مساوية للرجل"، لافتًا إلى أن المرأة كالرجل في الوظيفة العامة ومن حقها رئاسة الجمهورية.

وأوضح مفتى الديار المصرية، أن مصر كانت من أوائل الدول التي أصدرت وثيقة دستورية في عام 1923 ساوت بين الرجل والمرأة.

وأوضح مفتى الديار المصرية، أن مصر كانت من أوائل الدول التي أصدرت وثيقة دستورية في عام 1923 ساوت بين الرجل والمرأة.





ومن ناحية أخرى أشار إلى أن التحرش جريمة من الجرائم المنكرة وذنب يرتقي إلى الكبائر، مضيفًا "التحرش هو جريمة بلا شك من الجرائم المنكرة وعقابه أليم عند الله سبحانه وتعالى".





وتابع "التحرش بعيد تمامًا عن الأخلاق والقيم التي تربت عليها الأسرة المصرية، ودار الإفتاء أصدرت أكثر من فتوى في هذا الصدد، ولابد من إعادة النظر بوضع المرأة في التشريع الإسلامي".





واقعة الشاب المتحرش

وبرز "هاشتاج" بين قائمة الأكثر تداولًا على تريند مصر بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث زعم خلاله مغردون تورط شاب طالب في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، في أعمال مخلة بالآداب مع عدد كبير من الفتيات، حيث قالت الروايات المنتشرة عبر منصات السوشيال ميديا، أن عدد الفتيات المتضررات من أفعال الطالب (أ ب ز) وصل إلى أكثر من 50 فتاة، إضافة إلى مزاعم اتهامه باغتصاب طفلة عمرها 14 عامًا - حسب ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي.





وفى رواية أخرى، أشار المغردون إلى أن ضحايا الطالب، تجاوز عددهن 100 فتاة، وتشير رواية إحدى الفتيات - زعمت أنها ضحية من ضحايا الطالب الجامعي - أنه كان يقوم بأفعال مخلة بالآداب مع الفتيات ويبتزهن تحت تهديد نشر صور مفبركة لهن عبر الإنترنت حتى يستجبن لطلباته الجنسية، ونشرت فتيات شهادات صادمة على "تويتر"، أكدن فيها أن هذا الشاب تحرّش بأكثر من 50 فتاة في الجامعة الأمريكية.





وقالت إحدى الفتيات: "هذا الشخص تحرّش بي وبشقيقتي، عندما كان عمرنا 13 و14 عامًا، وهددنا بنشر صور مفبركة لنا، إذا لم نستجب لمطالبه"، وكتبت أخرى "سبق وتحرّش بي، وطاردني وهددني مئات المرات، وفى إحدى المرات، هددني بإخبار والدي إنني أمارس الجنس معه، لكنى لم أفعل ذلك، فقط أراد تهديدي كي أخضع له ولمطالبه الجنسية"، وروت ثالثة ما حدث معها: "هددني إذا لم أنفذ رغباته، سينشر شائعات عنى، ويقول أيضًا أني مارست الجنس معه، وهذا لم يحدث".