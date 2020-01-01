في مقال قديم.. نادرة أمين تصف حالتها في أول وقوف لها أمام الكاميرا

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مطربة وملحنة للموشحات والأدوار القديمة وغنت لكبار الشعراء مثل العقاد وأحمد رامي ومطران خليل، وغنت أول أغنية وظنية مهداة للجيش المصري، هي أميرة الطرب نادرة أمين، التي تحل ذكرى ميلادها اليوم.



في مقال بعنوان "نادرة تصف طريقها إلى السماء" وصفت نادرة حالتها قائلة: "انا مطربة يعرفني الجمهور أغني فأشجيه فهل أصبح ممثلة أيضًا وسينمائية مرة واحدة وكيف أستطيع التمثيل، وماذا يحدث لو سقطت ترى هل أقبل أم أرفض".



وتذكر تبعات المرة الأولى للسفر بحرًا، وما تلاه من دوار البحر أثناء الرحلة إلى فرنسا، كما تقول "فإذا رأيت الفلم الناطق الغنائي أنشودة الفؤاد فأذكر حين تراني أن هذه أول مرة في حياتي وقفت فيها أمام الكاميرا".



وتابعت: "أول مرة كنت فيها ممثلة إلى جانب ناحية الطرب، وأحسبني قد تجاوزت الخطوة الأولى بنجاح".



