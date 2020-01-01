سيميوني: ريال مدريد يستحق التتويج بلقب الليجا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:01 م
دييجو سيميوني
دييجو سيميوني
ريهام عبد المحسن
يرى الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد أن فريق ريال مدريد يستحق التتويج بلقب الدوري الإسباني.

وقال سيميوني في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام: "بلا شك، البطل هو الأفضل دائماً وقد أثبت ريال مدريد ذلك في الجولات العشرة الأخيرة، عندما تفوز بعشرة مباريات ليس هناك ما يمكن قوله".

وعن الفوز على خيتافي بثنائية نظيفة، قال سيميوني: "بالنسبة للمباراة كنا نعلم أننا كنا نواجه خصماً صعباً، لم نسير بشكل جيد في الدقائق العشرين الأولى، منذ الدقيقة 25 أدركنا أن بإمكاننا إلحاق الضرر بهم".

وأضاف: "يمنحنا كاراسكو المزيد من السرعة ويمنحنا يورينتي خيارات أخرى، كوستا هو اللاعب الذي نحتاجه وأهداف موراتا مهمة". 

واختتم سيميوني تصريحاته قائلًا:"فيتولو يظهر دائمًا أنه يريد أن يكون مهماً وأظهر مانو سانشيز أنه يمكن أن يكون بديل لودي, كما أن المنافسة الداخلية بين أرياس وتريبير جيدة وكذلك المنافسة في خط الوسط".



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