محمد موسى: الجيش الليبي قوي وقادر على طرد المستعمر التركي
الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:48 م
هدى عبدالرازق
أكد الإعلامي محمد موسى، أن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر قوى وقادر على ردع وطرد المستمر التركي من أراضيه.
وتابع موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، مصر لن تترك الجيش الليبي وحده في مواجهة المليشيات المرتزقة التركية لافتا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد للقبائل الليبية على حتمية دعم مؤسسات الدولة الليبية وترسيخ النموذج الوطني ورفض النموذج الميليشاوي.
وأكد: "مصر لن تتردد في حماية أمنها القومي ضد أية تهديدات حدودية وذلك من خلال استخدام القوة الغاشمة والحاسمة وهو ما عبرت عنه كلمات الرئيس السيسي فيما يتعلق بقدرات مصر في تغيير ميزان القوى العسكري بصورة حاسمة وسريعة، وهو ما يُشير إلى أن مصر تقدم رسالة ذات شقين، الأولى رسالة سلام تدعو لوقف القتال واللجوء للمفاوضات كخيار يضمن حقن الدماء وإنهاء الصراع الليبي، في الوقت ذاته تبعث برسالة حسم تؤكد على أن الأمن القومي المصري لم يعد مرتبطًا بالشرق فقط بل يمتد ليشمل كافة الأراضي الليبية".