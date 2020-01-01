محمد موسى: الجيش الليبي قوي وقادر على طرد المستعمر التركي

الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:48 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
أكد الإعلامي محمد موسى، أن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر قوى وقادر على ردع وطرد المستمر التركي من أراضيه.

وتابع موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، مصر لن تترك الجيش الليبي وحده في مواجهة المليشيات المرتزقة التركية لافتا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد للقبائل الليبية على حتمية دعم مؤسسات الدولة الليبية وترسيخ النموذج الوطني ورفض النموذج الميليشاوي.


وأكد: "مصر لن تتردد في حماية أمنها القومي ضد أية تهديدات حدودية وذلك من خلال استخدام القوة الغاشمة والحاسمة وهو ما عبرت عنه كلمات الرئيس السيسي فيما يتعلق بقدرات مصر في تغيير ميزان القوى العسكري بصورة حاسمة وسريعة، وهو ما يُشير إلى أن مصر تقدم رسالة ذات شقين، الأولى رسالة سلام تدعو لوقف القتال واللجوء للمفاوضات كخيار يضمن حقن الدماء وإنهاء الصراع الليبي، في الوقت ذاته تبعث برسالة حسم تؤكد على أن الأمن القومي المصري لم يعد مرتبطًا بالشرق فقط بل يمتد ليشمل كافة الأراضي الليبية".

أخبار تهمك

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي أم الزمالك.. مرتضى منصور يكشف عن الفريق الذي يشجعه محمد صلاح

منذ ساعتين و 9 دقيقة

شوبير يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مرتضى منصور

منذ حوالي 9 ساعات

سيميوني: ريال مدريد يستحق التتويج بلقب الليجا

منذ 39 دقيقة

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

منذ حوالي 7 ساعات

الخطيب يقرر التدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد فايق يكشف موعد ظهور لقاح فيروس كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الصحة تعلن انخفاض حاد في إصابات ووفيات كورونا (بيان يومي)

منذ أقل من ساعة

ماجد المصري يعلن إصابة ابنته: "يارتني كنت انا"

منذ ساعة و 12 دقيقة

نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

منذ 41 دقيقة

عاجل.. قرار جديد من الزمالك حول المشاركة في الدوري

منذ ساعة و نصف

الجيش الليبي: مصر قوة ضاربة.. ومصيرنا مشترك

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

منذ حوالي 20 ساعة

عاحل.. تدهور حالة فنانة شهيرة ونقلها للمستشفى بعد إصابتها بكورونا

منذ 39 دقيقة

"بالمايوه".. ياسمين عبد العزيز برفقة أحمد العوضي على البحر والأخير: "بتغفليني"

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:01 م

عاحل.. تدهور حالة فنانة شهيرة ونقلها للمستشفى بعد إصابتها بكورونا

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

03:19 م

أحمد فايق يكشف موعد ظهور لقاح فيروس كورونا (فيديو)

08:49 م

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

02:01 م

عاجل.. قرار جديد من الزمالك حول المشاركة في الدوري

09:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام