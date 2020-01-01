محمد موسى: الجيش الليبي قوي وقادر على طرد المستعمر التركي

أكد الإعلامي محمد موسى، أن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر قوى وقادر على ردع وطرد المستمر التركي من أراضيه.





وتابع موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، مصر لن تترك الجيش الليبي وحده في مواجهة المليشيات المرتزقة التركية لافتا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد للقبائل الليبية على حتمية دعم مؤسسات الدولة الليبية وترسيخ النموذج الوطني ورفض النموذج الميليشاوي.







