محمد موسى يعلق على تظاهرات طرابلس: "أرى مشهد 30 يونيو"

الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:46 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
علق الإعلامى محمد موسى، على التظاهرات التي اندلعت بطرابلس والمطالبة برحيل الحكومة بسبب غلاء المعيشة وانقطاع الكهرباء قائلا: "سبحان الله كأني أرى المشهد المصري قبل 30 يونيو وبعد ثورة 30 يونيو تظاهرات خارجية تطالب حكومة الوفاق بالرحيل لنفس الأسباب شكلها قربت بأيد الشعب الليبي نفسه".

وتابع موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، تظاهرات عديدة بيقوم بها الشباب الليبي من وقت للتاني ضد حكومة الوفاق وآخر هذه التظاهرات.. كانت تظاهرة بسبب انقطاع الكهرباء يوميًا لعشرات الساعات، وغلاء المعيشة، وشح السيولة، أسباب دفعت هؤلاء الشباب في طرابلس إلى إطلاق حملةِ بالتريس وذلك لإجبار المسؤولين على التغيير أو الرحيل.

وأضاف، هؤلاء الشباب قرروا ارتداء زي موحد زي وأطلقوا على حراكهم السلمي جدًا “بالتريس”، وهي كلمة دارجة في أدبيات الليبيين، والتريس بيقابلها في اللغة العربية الرجولة، أو المرجلة.

واختتم، حراك بالتريس جاب عدة شوارع في طرابلس وهو يطالب المسؤولين بالأخص في قطاع الكهرباء صراحة بإنهاء ما يسمونها المهزلة، مطالبينهم بالكف عن التركيز على الصراعات الضيقة والالتفات إلى هموم المواطنين الذي تاقوا إلى كهرباء لا تنقطع عن بيوتهم، وسيولة أساسية لا تفارق أيديهم.

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