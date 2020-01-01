"رشاوي جنسية ومالية".. محمد موسى ينشر فضائح جديدة ضد "نظام الحمدين" (فيديو)

الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:44 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف الإعلامي محمد موسى، عن فضائح جديدة ضده النظام القطري الإرهاربي، وذلك من خلال نشر مقطع فيديو يحمل عنوان، "فساد حمد بن جاسم يشتعل مجددا.. والسر مع إحدى السيدات".

وقال موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، "هذه فضيحة جديدة وخاصة بتنظيم الحمدين تحديدا رئيس وزرائهم المخلوع حمد بن جاسم هذا العميل الذي يتاجر بأموال الشعب القطري ويسرقها ومسابش شيء إلا وتاجر به".

أضاف، "فساد حمد بن جاسم للركب رشاوي جنسية ومالية وقضية بنك باركليز بتكشف كل يوم حاجة جديدة عن هذا التتنظيم الإرهابي تنظيم الحمدين اللي بيتاجر بكل حاجة من مقدرات الشعب القطري الشقيق..بإختصار حمد بن جاسم حرامي بدرجة شيخ ورئيس وزراء مخلوع".


واستكمل: "دويلة قطر التي يحكمها أمير الإرهاب "تميم" وعنده مخطط لتفتيت منطقة الشرق الأوسط، وكم التسريبات الصوتية لتميم ووالده ولحمد بن جاسم رئيس وزرائهم المخلوع خير دليل سعيهم الدائم لتفتيت المنطقة، بسبب أحلامهم الاستعمارية وسعيهم الدائم للقيادة، وموزة التي قامت بتهريب السبائك الذهبية للخارج لتأمين نفسها حال حدوث إنقلاب في الأسرة الحاكمة في قطر او خلعهم من الحكم بأي طريقة كانت، لأن تاريخ قطر معروف على مر الزمان بانقلابات الأسرة الحاكمة".

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