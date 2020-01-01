"رشاوي جنسية ومالية".. محمد موسى ينشر فضائح جديدة ضد "نظام الحمدين" (فيديو)

كشف الإعلامي محمد موسى، عن فضائح جديدة ضده النظام القطري الإرهاربي، وذلك من خلال نشر مقطع فيديو يحمل عنوان، "فساد حمد بن جاسم يشتعل مجددا.. والسر مع إحدى السيدات".





وقال موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، "هذه فضيحة جديدة وخاصة بتنظيم الحمدين تحديدا رئيس وزرائهم المخلوع حمد بن جاسم هذا العميل الذي يتاجر بأموال الشعب القطري ويسرقها ومسابش شيء إلا وتاجر به".



أضاف، "فساد حمد بن جاسم للركب رشاوي جنسية ومالية وقضية بنك باركليز بتكشف كل يوم حاجة جديدة عن هذا التتنظيم الإرهابي تنظيم الحمدين اللي بيتاجر بكل حاجة من مقدرات الشعب القطري الشقيق..بإختصار حمد بن جاسم حرامي بدرجة شيخ ورئيس وزراء مخلوع".



