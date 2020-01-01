محمد موسى: "الذئاب الرمادية" ذراع أردوغان المسلحة في ليبيا وسوريا (فيديو)

قال الإعلامي محمد موسى، إن المنظمة الفاشية يد أردوغان القذرة "الذئاب الرمادية" تأسست في أواخر الستينيات، على يد ألب أرسلان توركش، اللي كان أحد مؤسسي الانقلاب التركي عام 1960.

وتابع موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، تُعد هذه المنظمة الذراع المسلحة غير الرسمية لحزب الحركة القومية اللي بيرأسه دولت بهتشالي، حليف أردوغان. وتُصنف كإحدى الجماعات الفاشية المتعصبة للقومية التركية، وكانت مصنفه سابقًا كمنظمةً إرهابية في تركيا، حتى عام 2018، حتي عُقد "التحالف الجمهوري"، بين حزب "العدالة والتنمية" التابع لأردوغان وحزب "الحركة القومية" وده كان من أجل الانتخابات الرئاسية التركية.