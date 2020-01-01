محمد موسى: أردوغان يرهب العالم بنصف مليون مرتزق

قال الإعلامي محمد موسى، إن الرئيس التركي الدكتاتور رجب طيب أردوغان استفاد من دمج المنظمات الإرهابية مع بعضها في نسيج واحد ومنها التنظيم الدولي للإخوان الإرهابية ليصل عدد أعضائهم أكثر من نصف مليون مقاتل بيستخدمهم أردوغان كيفما يشاء سواء لترهيب معارضيه بتركيا أو في أي مكان".





وتابع موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، "منظمة الذئاب الرمادية التركية الإرهابية منهم عدد موجود بقطر لحماية أميرها تميم وعدد كان بيقاتل مع داعش الإرهابي في سوريا في عفرين وإدلب وعدد بيقاتل الأكراد في شمال العراق وعدد كبير أرسله مؤخرا أردوغان إلي ليبيا ليقاتل مع المليشيات المسلحة الداعشية هناك ضد الجيش الوطني الليبي.