في ذكرى ميلادها.. اللحظات القاسية في حياة نادرة أمين وبدايتها مع بديعة مصابني

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هي مطربة وملحنة مصرية، تعاونت مع كوكبة من رواد الغناء والتمثيل وغنت قصائد لـ"خليل مطران" و"العقاد" و"ابن الفارض"، أميرة الطرب نادرة أمين، التي تحل ذكرى ميلادها اليوم.



ولدت نادرة في 17 من يوليو عام 1906، بحي عابدين بالقاهرة، والدها هو أمين شتا، وتعود أصوله إلى عائلة شتا المعروفة في رشيد، وسافر إلى الشام وتزوج والدة نادرة اللبنانية الأصل ورحلت والدة نادرة وهي لم تتجاوز نجلتها عمر السنتين ويهاجر والدها إلى أمريكا ويتزوج هناك لتتولى عمتها رعايتها وتربيتها.



التحقت “نادرة” بالمدرسة الابتدائية، ولكنها تتعثر في دراستها بسبب حبها للغناء، فكانت تهرب مع بعض زميلاتها إلى حديقة مجاورة للمدرسة لتغني مع زميلاتها.



وبعد تكرار هروبها الذي تسبب في مشاكل مع أسرتها، اضطروا إلى تزويجها وهي في الثالثة عشر من عمرها، لكن أجنحتها كانت أكبر من أن تحبس في قفص الزواج فهربت من زوجها حتى اضطر إلى تطليقها.



لم تستطع نادرة التخلص من عشق فن الغناء لتحفظ عن ظهر قلب أغاني الصفتي، وسيد درويش، لتصبح مطلقة وهي لم تكمل الرابعة عشر بعد.



لحظات قاسية عاشتها “نادرة” بعد الطلاق ما بين نظرة الأسرة والمجتمع، كان عليها أن تسير بمفردها في طريق طويل تبحث عن ضالتها المنشودة وعشقها الوحيد الغناء.



بدأت في الغناء في حفلات الأصدقاء والأهل دون مقابل وفي نفس الوقت كانت تتابع كل جديد من موشحات سيد درويش، وسلامة حجازي، وغيرهم لتحفظ أغانيهم عن ظهر قلب، وأثناء ذلك تلتقي بعازف الكمان المعروف سامي الشوا والذي يعجب بصوتها ويشجعها على احتراف الغناء.



أصبح الفن والغناء هو شغفها في الحياة، فكرست حياتها له فقط، وعكفت على تطوير نفسها، ازداد شغفها واتجهت لتعلم العزف على العود وتتلمذت على يد الموسيقار يوسف عمران.





كانت تتقن المقامات الموسيقية القديمة وتتميز في غناء موشحات لفنان قديم يسمى البطش، وبعد جهد كبير تغني نادرة لأول مرة على مسرح رمسيس والذي يعرف حاليًا بمسرح الريحاني.



وتصادف أن كان كل من أمير الشعراء أحمد شوقي، والموسيقار محمد عبدالوهاب حاضرين في تلك الليلة، وتغني نادرة موشح “ما احتيالي يا رفاقي” للفنان الدمشقي وهى تعزف العود مع التخت لتنال استحسان وقبول شوقي وعبدالوهاب.



وتلفت “نادرة” أنظار بديعة مصابني، لتعمل في “كازينو بديعة” لفترة قبل أن تنفصل عنها وتعمل منفردة في غناء الموشحات والأدوار وتعرف بأميرة الطرب ويصل أجرها في الإذاعة المصرية إلى 17 جنيهًا عن الحفلة الواحدة.



