في ذكرى ميلادها.. اللحظات القاسية في حياة نادرة أمين وبدايتها مع بديعة مصابني

الجمعة 17/يوليه/2020 - 10:08 م
نادرة أمين
نادرة أمين
ريهام كمال
هي مطربة وملحنة مصرية، تعاونت مع كوكبة من رواد الغناء والتمثيل وغنت قصائد لـ"خليل مطران" و"العقاد" و"ابن الفارض"، أميرة الطرب نادرة أمين، التي تحل ذكرى ميلادها اليوم.

ولدت نادرة في 17 من يوليو عام 1906، بحي عابدين بالقاهرة، والدها هو أمين شتا، وتعود أصوله إلى عائلة شتا المعروفة في رشيد، وسافر إلى الشام وتزوج والدة نادرة اللبنانية الأصل ورحلت والدة نادرة وهي لم تتجاوز نجلتها عمر السنتين ويهاجر والدها إلى أمريكا ويتزوج هناك لتتولى عمتها رعايتها وتربيتها.

التحقت “نادرة” بالمدرسة الابتدائية، ولكنها تتعثر في دراستها بسبب حبها للغناء، فكانت تهرب مع بعض زميلاتها إلى حديقة مجاورة للمدرسة لتغني مع زميلاتها.

وبعد تكرار هروبها الذي تسبب في مشاكل مع أسرتها، اضطروا إلى تزويجها وهي في الثالثة عشر من عمرها، لكن أجنحتها كانت أكبر من أن تحبس في قفص الزواج فهربت من زوجها حتى اضطر إلى تطليقها.

لم تستطع نادرة التخلص من عشق فن الغناء لتحفظ عن ظهر قلب أغاني الصفتي، وسيد درويش، لتصبح مطلقة وهي لم تكمل الرابعة عشر بعد.

لحظات قاسية عاشتها “نادرة” بعد الطلاق ما بين نظرة الأسرة والمجتمع، كان عليها أن تسير بمفردها في طريق طويل تبحث عن ضالتها المنشودة وعشقها الوحيد الغناء.

بدأت في الغناء في حفلات الأصدقاء والأهل دون مقابل وفي نفس الوقت كانت تتابع كل جديد من موشحات سيد درويش، وسلامة حجازي، وغيرهم لتحفظ أغانيهم عن ظهر قلب، وأثناء ذلك تلتقي بعازف الكمان المعروف سامي الشوا والذي يعجب بصوتها ويشجعها على احتراف الغناء.

أصبح الفن والغناء هو شغفها في الحياة، فكرست حياتها له فقط، وعكفت على تطوير نفسها، ازداد شغفها واتجهت لتعلم العزف على العود وتتلمذت على يد الموسيقار يوسف عمران.


كانت تتقن المقامات الموسيقية القديمة وتتميز في غناء موشحات لفنان قديم يسمى البطش، وبعد جهد كبير تغني نادرة لأول مرة على مسرح رمسيس والذي يعرف حاليًا بمسرح الريحاني.

وتصادف أن كان كل من أمير الشعراء أحمد شوقي، والموسيقار محمد عبدالوهاب حاضرين في تلك الليلة، وتغني نادرة موشح “ما احتيالي يا رفاقي” للفنان الدمشقي وهى تعزف العود مع التخت لتنال استحسان وقبول شوقي وعبدالوهاب.

وتلفت “نادرة” أنظار بديعة مصابني، لتعمل في “كازينو بديعة” لفترة قبل أن تنفصل عنها وتعمل منفردة في غناء الموشحات والأدوار وتعرف بأميرة الطرب ويصل أجرها في الإذاعة المصرية إلى 17 جنيهًا عن الحفلة الواحدة.

في ذكرى ميلادها.. اللحظات القاسية في حياة نادرة أمين وبدايتها مع بديعة مصابني
في ذكرى ميلادها.. اللحظات القاسية في حياة نادرة أمين وبدايتها مع بديعة مصابني
في ذكرى ميلادها.. اللحظات القاسية في حياة نادرة أمين وبدايتها مع بديعة مصابني
في ذكرى ميلادها.. اللحظات القاسية في حياة نادرة أمين وبدايتها مع بديعة مصابني

أخبار تهمك

ماجد المصري يعلن إصابة ابنته: "يارتني كنت انا"

منذ ساعة و 15 دقيقة

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن انخفاض حاد في إصابات ووفيات كورونا (بيان يومي)

منذ أقل من ساعة

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

"بالمايوه".. ياسمين عبد العزيز برفقة أحمد العوضي على البحر والأخير: "بتغفليني"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قرار جديد من الزمالك حول المشاركة في الدوري

منذ أقل من ساعتين

شوبير يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مرتضى منصور

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

منذ ساعة الا ربع

سيميوني: ريال مدريد يستحق التتويج بلقب الليجا

منذ 42 دقيقة

الخطيب يقرر التدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

منذ حوالي 7 ساعات

الجيش الليبي: مصر قوة ضاربة.. ومصيرنا مشترك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي أم الزمالك.. مرتضى منصور يكشف عن الفريق الذي يشجعه محمد صلاح

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

منذ حوالي 20 ساعة

عاحل.. تدهور حالة فنانة شهيرة ونقلها للمستشفى بعد إصابتها بكورونا

منذ 42 دقيقة

أحمد فايق يكشف موعد ظهور لقاح فيروس كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:01 م

عاحل.. تدهور حالة فنانة شهيرة ونقلها للمستشفى بعد إصابتها بكورونا

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

03:19 م

أحمد فايق يكشف موعد ظهور لقاح فيروس كورونا (فيديو)

08:49 م

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

02:01 م

عاجل.. قرار جديد من الزمالك حول المشاركة في الدوري

09:06 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام