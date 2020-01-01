شاهد| وثيقة سرية تفضح الديكتاتور أردوغان.. "يختطف معارضيه خارج تركيا"

الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:39 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
عرض الإعلامي محمد موسى وثيقة مسربة للأمم المتحده تكشف اختطاف أردوغان لمعارضيه خارج تركيا والتنكيل بهم.

وقال موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، إن مقررو الأمم المتحدة المكلفين بفحص ملف حقوق الإنسان بتركيا والاختفاء القسري لبعض معارضي أردوغان خارج تركيا وخطفهم بواسطة أعضاء البعثات الدبلوماسية الإردوغانية ومخابراته.. أعد مقررو الأمم المتحدة، رسالة مشتركة ووجههوها إلى الحكومة التركية، أعربوا فيها عن قلقهم إزاء الممارسات الممنهجة لعمليات الاختطاف خارج أراضي الدولة، والتي تجري برعاية تركية، وتقوم من خلالها بتنفيذ عمليات عودة قسرية لمواطنين أتراك من عدة دول.


وأضاف: "مقرروا الأمم المتحده المكلفين بفحص هذا الملف طالبوا بإتاحة معلومات حول دور المخابرات التركية، والمؤسسات الأخرى المماثلة في عمليات الاختطاف بحيث وردت معلومات تفيد بأن حكومة تركيا قامت بالتنسيق مع دولًا أخرى، بنقل ما يزيد على مائة مواطن تركي بشكل قسري إلى تركيا، من بينهم 40 شخصًا تعرضوا للاختفاء القسري، وتم اختطاف معظمهم من الشوارع أو من منازلهم في جميع أنحاء العالم"، وذكرت الرسالة أنه كان يوجد هناك حالات متعددة تمت فيها عمليات اختطاف هؤلاء الأشخاص برفقة أطفالهم.

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