عاجل .. قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة

الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:37 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 152 لسنة 2020 باصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

ونصت المادة الثانية من القانون الذى نشر بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم على أن رئيس الوزراء يصدر اللائحة التنفيبذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بذلك القانون.

 

وينظم القانون عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير اليات تمويل لأصحابها، وتشجيعهم على الانضمام اللاقتصاد الرسمي في ظل منح حوافز ضريبية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نص قانون المشروعات متناهية الصغر قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الرئيس عبد الفتاح السيسي

أخبار تهمك

الجيش الليبي: مصر قوة ضاربة.. ومصيرنا مشترك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن انخفاض حاد في إصابات ووفيات كورونا (بيان يومي)

منذ 13 دقيقة

"بالمايوه".. ياسمين عبد العزيز برفقة أحمد العوضي على البحر والأخير: "بتغفليني"

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي أم الزمالك.. مرتضى منصور يكشف عن الفريق الذي يشجعه محمد صلاح

منذ ساعة و نصف

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يحسم موقفه النهائي من رحيل أجايي في الميركاتو الصيفي

منذ نصف ساعة

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

منذ حوالي 20 ساعة

الخطيب يقرر التدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يُطالب الزمالك بسرعة انهاء هذه الصفقة

منذ ساعة و نصف

أحمد فايق يكشف موعد ظهور لقاح فيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 11 دقيقة

شوبير يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مرتضى منصور

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. قرار جديد من الزمالك حول المشاركة في الدوري

منذ أقل من ساعة

الأهلي يكشف حقيقة عدم مشاركة رمضان صبحي في دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

القصة الكاملة لاقتراب موليكا من الانضمام إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

15 معلومة عن مشروع قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة

مستثمري المشروعات الصغيرة: الدفع بالصناعات إلى الصعيد يقلل الهجرة إلى القاهرة (فيديو)

"جاب الله": إنفاق 140 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة ضمن مبادرة البنك المركزي

تنمية المشروعات بالبحر الأحمر: وفرنا 6 آلاف فرصة عمل

السيسي يطالب بالإسراع في إصدار قانون (تعرف عليه)

"فى عهد السيسى".. تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تضاعف 5 مرات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:49 م

أحمد فايق يكشف موعد ظهور لقاح فيروس كورونا (فيديو)

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

03:19 م

عاجل.. قرار جديد من الزمالك حول المشاركة في الدوري

09:06 م

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

02:01 م

الجيش الليبي: مصر قوة ضاربة.. ومصيرنا مشترك

06:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام