عاجل .. قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 152 لسنة 2020 باصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ونصت المادة الثانية من القانون الذى نشر بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم على أن رئيس الوزراء يصدر اللائحة التنفيبذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بذلك القانون.

وينظم القانون عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير اليات تمويل لأصحابها، وتشجيعهم على الانضمام اللاقتصاد الرسمي في ظل منح حوافز ضريبية.