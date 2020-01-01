محمد موسى يوبخ معتز مطر: "يا شوية شواذ.. ياعبيد الدولار"

الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:37 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
شن الإعلامي محمد موسى، هجوما حادا على الإخواني الهارب في تركيا معتز مطر الشهير بـ"لوسي".

وتابع موسى، خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، "البت اللي اسمها لوسي والشهيرة بمعتز مطر اتلمى أنتي كمان يا مخنث وسيبوا مصر في حالها عشان هفضحك يا شاذ يا بتاع علاء صادق ولا أنت نسيت سبب طلاقك كان ليه أقول ولا بلاش.. لأ هقول لأن زوجتك ظبطتك أنت وعيلاء عارف عيلاء.. عيلاء صادق اللي كنتم مع بعض في شقة الرحاب وفي وضع مخل إتلموا ياشوية شواذ.. ياعبيد الدولار.


وأضاف: "طبعًا شايفين شغلكم حلو في تركيا وسط المثليين والشواذ اللي زيكم.. إلا قولي ياض يامعتز هتتزف علي عيلاء إمتي".

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