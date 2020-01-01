محمد موسي يهاجم جو شو: "اتلمي يا نعناعة هطلعلك بلاوي"

هاجم الإعلامي محمد موسى جو شو الشهير بنعناعة والهارب في دويلة قطر التي تدعم الجماعات الإرهابية لتنفيذ مخططات وأغراض خبيثة في المنطقة.

وتابع موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، "عايز أقول لنعناعة الشهيرة بـ جو شو إنتي مين يا بت وبوجه أنذار لو ملمش نفسه هطلعله بلاوي متلتلة الأيام الجاية وزي ما كشفت أنه تم الاعتداء عليك جنسيًا وأنت عندك 11 سنة في مقابر كفر عوض ببلدك بأجا ومن بعدها تحولت لشاذ جنسيًا واعتادت علي ده.



