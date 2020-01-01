الأهلي يكشف حقيقة عدم مشاركة رمضان صبحي في دوري أبطال إفريقيا

كشفت تقارير صحفية حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن عدم لحاق رمضان صبحي نجم الأهلي والمعار من صفوف هيدرسفيلد الإنجليزي بمواجهة الوداد المغربي والمباراة النهائية في حال وصول المارد الأحمر لها في بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وأوضح مصدر فى جهاز كرة القدم في الأهلي أن مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا ستقام في سبتمبر المقبل وأن إعارة رمضان صبحي ستنتهي في منتصف شهر أكتوبر المقبل كما أن المفاوضات مستمرة مع هيدرسفيلد من أجل تجديد إعارته.





وأشار المصدر إلى أن ما تردد عن احتمالية غياب رمضان صبحي عن المشاركة في المباريات المتبقية في بطولة دوري أبطال أفريقيا غير صحيح.





وأكد المصدر أن رمضان صبحي يعتبر من العناصر الهامة والأساسية التي يضع عليها الفريق آمال كبيرة للتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا في الموسم الحالي.



