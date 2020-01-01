محمد موسى: مصر قادرة على تفكيك وحل ميليشيات تركيا في ليبيا

أكد الإعلامي محمد موسى أن الجيش المصري قادر على ردع العدوان التركي على الأراضي الليبية.





وتابع موسى، خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مع عدد من مشايخ وأعيان القبائل الليبية، أكد على رفض النموذج الميليشاوي الذي تدعمه تركيا عبر محاولاتها لتجاوز دور الدولة وخلق كيانات تحمل ولاءات فوقية تتجاوز الولاء للدولة ومؤسساتها والحقيقة هذا ما ما بدى جليًا من خلال مساعي أردوغان لتشكيل فرق عسكرية مشتركة تشبة في تكوينها نموذج الحرس الثوري الإيراني.













وأكد أن جهود مصر في بناء جيش وطني موحد بقيادة المشير خليفة حفتر، قادرة على تفكيك وحل الميليشيات المسلحة.







