شاهد.. شارع طلائع المستقبل بالمقطم يسبح فوق بحيرة من مياه الصرف الصحي

عرض الإعلامي محمد موسى، مقطع فيديو لشارع طلائع المستقبل في المقطم بمحافظة القاهرة، يوضح تسرب مياه الصرف الصحي بعد عمل إحلال وتجديد لشبكة الصرف الصحي في المنطقة.





وقال محمد موسى خلال تقديمه برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "المنطقة دي تم عمل إحلال وتجديد لشبكة الصرف الصحي بتاعها، ومن كام سنة بدأت شركة سمكريت العمل والمشروع لسه مخلصش، والشركة متأخرة في تسليمه للحي ومحدش قادر عليهم، والمنطقة كل يوم الصرف ضارب فيها".







