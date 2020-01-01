شاهد.. شارع طلائع المستقبل بالمقطم يسبح فوق بحيرة من مياه الصرف الصحي
الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:31 م
هدى عبدالرازق
عرض الإعلامي محمد موسى، مقطع فيديو لشارع طلائع المستقبل في المقطم بمحافظة القاهرة، يوضح تسرب مياه الصرف الصحي بعد عمل إحلال وتجديد لشبكة الصرف الصحي في المنطقة.
وقال محمد موسى خلال تقديمه برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "المنطقة دي تم عمل إحلال وتجديد لشبكة الصرف الصحي بتاعها، ومن كام سنة بدأت شركة سمكريت العمل والمشروع لسه مخلصش، والشركة متأخرة في تسليمه للحي ومحدش قادر عليهم، والمنطقة كل يوم الصرف ضارب فيها".
ووجه موسى، رسالة لمسؤولي الصرف الصحي بالقاهرة قائلا: "زي ما حضراتكم شايفين يامسئولي الصرف الصحي بالقاهرة وفي حي المقطم، حاجة مشينة الحقيقة، حل الموضوعي ده في كلمتين، شركة سمكريت تخلص شغلها وتسلم المشروع وتشغله، عشان حرام عليكم الشوارع اتكسرت بعد ما كانت مرصوفة وكويسة، منتظر رد من حي المقطم على الكلام ده، وأنا متأكد أن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لن يرضيه هذا الكلام".