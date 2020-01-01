شاهد.. شارع طلائع المستقبل بالمقطم يسبح فوق بحيرة من مياه الصرف الصحي

الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:31 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
عرض الإعلامي محمد موسى، مقطع فيديو لشارع طلائع المستقبل في المقطم بمحافظة القاهرة، يوضح تسرب مياه الصرف الصحي بعد عمل إحلال وتجديد لشبكة الصرف الصحي في المنطقة.

وقال محمد موسى خلال تقديمه برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "المنطقة دي تم عمل إحلال وتجديد لشبكة الصرف الصحي بتاعها، ومن كام سنة بدأت شركة سمكريت العمل والمشروع لسه مخلصش، والشركة متأخرة في تسليمه للحي ومحدش قادر عليهم، والمنطقة كل يوم الصرف ضارب فيها".


ووجه موسى، رسالة لمسؤولي الصرف الصحي بالقاهرة قائلا: "زي ما حضراتكم شايفين يامسئولي الصرف الصحي بالقاهرة وفي حي المقطم، حاجة مشينة الحقيقة، حل الموضوعي ده في كلمتين، شركة سمكريت تخلص شغلها وتسلم المشروع وتشغله، عشان حرام عليكم الشوارع اتكسرت بعد ما كانت مرصوفة وكويسة، منتظر رد من حي المقطم على الكلام ده، وأنا متأكد أن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لن يرضيه هذا الكلام".

أخبار تهمك

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد فايق يكشف موعد ظهور لقاح فيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعة و 11 دقيقة

الجيش الليبي: مصر قوة ضاربة.. ومصيرنا مشترك

منذ حوالي 3 ساعات

مصطفى الفقي يفجر مفاجأة عن سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة عدم مشاركة رمضان صبحي في دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

الخطيب يقرر التدخل لحسم صفقة الموسم لصالح الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

"بالمايوه".. ياسمين عبد العزيز برفقة أحمد العوضي على البحر والأخير: "بتغفليني"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق للطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد حبس محمد رمضان سنة

منذ حوالي 20 ساعة

الأهلي أم الزمالك.. مرتضى منصور يكشف عن الفريق الذي يشجعه محمد صلاح

منذ ساعة و نصف

فايلر يحسم موقفه النهائي من رحيل أجايي في الميركاتو الصيفي

منذ نصف ساعة

القصة الكاملة لاقتراب موليكا من الانضمام إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يُفجر مفاجأة مدوية بشأن مرتضى منصور

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يُطالب الزمالك بسرعة انهاء هذه الصفقة

منذ ساعة و نصف

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الصحة تعلن انخفاض حاد في إصابات ووفيات كورونا (بيان يومي)

منذ 12 دقيقة

عاجل.. قرار جديد من الزمالك حول المشاركة في الدوري

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:49 م

أحمد فايق يكشف موعد ظهور لقاح فيروس كورونا (فيديو)

فنانة تتهم نجم الأهلي السابق بالتهرب من زواجها وسرقتها (القصة الكاملة)

03:19 م

عاجل.. قرار جديد من الزمالك حول المشاركة في الدوري

09:06 م

6 رسائل قوية ومهمة للرئيس السيسي بشأن سد النهضة

02:01 م

الجيش الليبي: مصر قوة ضاربة.. ومصيرنا مشترك

06:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام