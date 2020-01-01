محمد موسى: لقاء السيسي مع قبائل ليبيا اكتسب أهمية كبيرة لردع العدوان التركي
الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:30 م
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي محمد موسى، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع عدد من مشايخ وأعيان القبائل الليبية اكتسب أهمية كبيرة في ظل ما تشهده الساحة الليبية من تحولات وترتيبات متسارعة يمكن أن تؤثر في مجريات الوضع وحسابات الأطراف الفاعلة بشكل كبير.
وتابع موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل أهمية كبيرة، خاصة في ظل مساعي تركيا الرامية لتمديد نفوذها غرب ليبيا عبر السيطرة على محور سرت والجفرة؛ بما يضمن لها تأمين احتياجاتها وسيطرتها على النفط الليبي، واكتساب ميزة تنافسية كبيرة يمكن أن تساعدها في حسم الوضع الميداني، ومن ثم فرض شروطها المستقبلية كطرف لا يمكن تجاهله.
أضاف، لا شك أن الاجتماع أكد على وجهة نظر مصر الدائمة في حتمية دعم مؤسسات الدولة الليبية وترسيخ النموذج الوطني ورفض النموذج الميليشاوي الذي تدعمه تركيا عبر محاولاتها لتجاوز دور الدولة وخلق كيانات تحمل ولاءات فوقية تتجاوز الولاء للدولة ومؤسساتها والحقيقة هذا ما ما بدى جليًا من خلال مساعي أردوغان لتشكيل فرق عسكرية مشتركة تشبة في تكوينها نموذج الحرس الثوري الإيراني، إلا أن هذا النموذج تقابله جهود مصرية في بناء جيش وطني موحد بقيادة المشير خليفة حفتر، وذلك من خلال تفكيك وحل الميليشيات المسلحة، وهو ما عبر عنه الرئيس السيسي عبر حديثه عن عدم السماح بالرهان على الميليشيات المسلحة في ليبيا.