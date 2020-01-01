محمد موسى: لقاء السيسي مع قبائل ليبيا اكتسب أهمية كبيرة لردع العدوان التركي

قال الإعلامي محمد موسى، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع عدد من مشايخ وأعيان القبائل الليبية اكتسب أهمية كبيرة في ظل ما تشهده الساحة الليبية من تحولات وترتيبات متسارعة يمكن أن تؤثر في مجريات الوضع وحسابات الأطراف الفاعلة بشكل كبير.





وتابع موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل أهمية كبيرة، خاصة في ظل مساعي تركيا الرامية لتمديد نفوذها غرب ليبيا عبر السيطرة على محور سرت والجفرة؛ بما يضمن لها تأمين احتياجاتها وسيطرتها على النفط الليبي، واكتساب ميزة تنافسية كبيرة يمكن أن تساعدها في حسم الوضع الميداني، ومن ثم فرض شروطها المستقبلية كطرف لا يمكن تجاهله.



