المنشآت الفندقية: طلبنا السماح بإقامة الأفراح والمؤتمرات بإجراءات احترازية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
قال علاء عاقل، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن قطاع الفنادق طلب السماح بإقامة الأفراح والمؤتمرات بإجراءات احترازية، مشيرًا إلى أنه سيتم مناقشة لجان وزارتي السياحة والصحة ضوابط عودة هذه الأنشطة بالفنادق.

وأكد عاقل في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" على التزام جميع الفنادق بالإجراءات الاحترازية، مضيفًا "من لم يلتزم بالإجراءات الاحترازية يتم سحب ترخيصه وإعطائه مهلة لتوفيق الأوضاع".

وأشار إلى أن هناك إجراءات لتحفيز عودة النشاط وليس منطقيا المغالاة في أسعار قاعات الأفراح، موضحًا أن مؤشرات عودة السياحة الخارجية جيدة بعد غياب 3 شهور وذلك بفضل الجهد الذي قامت به وزارة السياحة في الترويج لمصر خارجيًا وكذلك تراجع أرقام الإصابات في مصر مؤخرًا.

والتقى مساء اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بنائب وزير الثقافة البيلاروسي نيابة عن وزير الثقافة الذى تواجد في مهمة خارج البلاد وذلك خلال زيارته الحالية للعاصمة البيلاروسية منسك على رأس وفد مصري سياحي.

ومن جانبه، رحب نائب وزير الثقافة البيلاروسي بالوزير والوفد المرافق له، مشيرا إلى حرص وزير الثقافة البيلاروسي على استقبالهم لكن وجوده خارج البلاد في مهمة رسمية حال دون ذلك. 

وأشاد نائب الوزير بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية بين البلدين خاصة على المستوى الرسمي والشعبي، مشيرًا إلى رغبة بلاده في تعزيز التعاون في مجالي الثقافة والآثار.

وخلال اللقاء اتفق الجانبان علي عمل لقاءات ومباحثات على المستوي الفني لتبادل الخبرات وتوقيع اتفاقيات في مجال العمل الأثري وتدريب العاملين.

وعقب ذلك، اصطحب نائب وزير الثقافة، الدكتور خالد العناني والوفد المرافق له في جولة لزيارة متحف التاريخ القومي ببيلاروسيا، حيث تفقد خلالها الوزير والوفد قاعات المتحف والقطع المعروضة به من أيقونات وعملات أثرية.

الجدير بالذكر أن الوفد المصري المرافق لوزير السياحة والآثار فى زيارته للعاصمة البيلاروسية منسك يضم رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس غرفة الشركات السياحية، ورئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، ورئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، والسفير ماجد مصلح المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة بوزارة السياحة والآثار.

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