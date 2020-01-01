محمد موسى: مصر لن تسمح بتجاوز الخطوط الحمراء في ليبيا (فيديو)

قال الإعلامي محمد موسى، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يسعى لتشكيل فرق عسكرية مشتركة تشبه في تكوينها نموذج الحرس الثوري الإيراني، إلا أن هذا النموذج تقابله جهود مصرية في بناء جيش وطني موحد بقيادة المشير خليفة حفتر، وذلك من خلال تفكيك وحل الميليشيات المسلحة، وهو ما عبر عنه الرئيس السيسي عبر حديثه مع عدد من مشايخ وأعيان القبائل الليبية عن عدم السماح بالرهان على الميليشيات المسلحة في ليبيا.





وتابع موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، حمل الاجتماع دلالات واضحه وتأكيدات لا شك فيها حول الخطوط الحمراء التي وضعتها مصر فيما يخص محور سرت والجفرة، الأمر الذي يعني أن مصر لن تتردد في حماية أمنها القومي ضد أية تهديدات حدودية وذلك من خلال استخدام القوة الغاشمة والحاسمة.



