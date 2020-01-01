محمد موسى: مصر لن تسمح بتجاوز الخطوط الحمراء في ليبيا (فيديو)

الجمعة 17/يوليه/2020 - 09:29 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي محمد موسى، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يسعى لتشكيل فرق عسكرية مشتركة تشبه في تكوينها نموذج الحرس الثوري الإيراني، إلا أن هذا النموذج تقابله جهود مصرية في بناء جيش وطني موحد بقيادة المشير خليفة حفتر، وذلك من خلال تفكيك وحل الميليشيات المسلحة، وهو ما عبر عنه الرئيس السيسي عبر حديثه مع عدد من مشايخ وأعيان القبائل الليبية عن عدم السماح بالرهان على الميليشيات المسلحة في ليبيا.

وتابع موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، حمل الاجتماع دلالات واضحه وتأكيدات لا شك فيها حول الخطوط الحمراء التي وضعتها مصر فيما يخص محور سرت والجفرة، الأمر الذي يعني أن مصر لن تتردد في حماية أمنها القومي ضد أية تهديدات حدودية وذلك من خلال استخدام القوة الغاشمة والحاسمة.

وعبرت كلمات الرئيس السيسي عن قدرات مصر في تغيير ميزان القوى العسكري بصورة حاسمة وسريعة، وهو ما يُشير إلى أن مصر تقدم رسالة ذات شقين، الأولى رسالة سلام تدعو لوقف القتال واللجوء للمفاوضات كخيار يضمن حقن الدماء وإنهاء الصراع الليبي، في الوقت ذاته تبعث برسالة حسم تؤكد على أن الأمن القومي المصري لم يعد مرتبطًا بالشرق فقط بل يمتد ليشمل كافة الأراضي الليبية.

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