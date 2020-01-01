التفاصيل الكاملة لاختراق حسابات المشاهير على مواقع التواصل

مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك وتوتير"، ظهر القراصنة الإلكترونيين يخترقون حسابات كبار الشخصيات العامة وزعماء العالم للمراسلات الإلكترونية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، وكلما ابتكرت الشركات طرق لمنع الاختراق وجد القراصنة طريقهم لاختراق الحسابات، يعكس اختراق حسابي تويتر وفيس بوك، مدى عجز هذه المواقع على حماية حتى المشاهير.





اختراق توتير





كشفت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن العالم اكتشف صباح اليوم الخميس، اختراق حسابات كبار الشخصيات العامة والزعماء ومؤسسين تويتر وفيس بوك.





أضافت الشبكة، أن القراصنة اخترقوا حسابات شخصيات عامة منها بيل جيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، باراك أوباما والرئيس الأمريكي الاسبق، إيلون مسك والمدير التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية، على موقع التغريدات القصيرة الاجتماعي تويتر.





تابعت سي إن إن، أن القراصنة اخترقوا حسابات جو بايدن المرشح الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية المقبلة والملياردير وارين بافيت، بالإضافة إلى جيف بيزوس مؤسس موقع أمازون الملياردير، مايك بلومبرج رجل الأعمال





مكاسب مالية





أضافت سي إن إن، أن القراصنة اختراقوا حسابات مؤسسي فيس بوك مارك زوكربيرج، وجاك دورسي مؤسس تويتر الإضافة إلى كبرى الشركات أبل وأوبر، مضيفة أن الغرض من هذا الاختراق هو تحقيق مكاسب خيالية من عملة بيتكوين وقد ربح القراصنة 2000 دولار في نصف ساعة.





كشفت التغريدات المزيفة، إن القراصنة طلبوا من متابعين لهذه الحسابات لمدة 30 دقيقة، إرسال مبلغًا بعملة البيتكوين ليحصل مقابلها على ضعف هذا المبلغ إلى عنوان محدّد، مضيفة أن شركة توتير حذفت هذه التغريدات خلال فترة قصيرة بعد اكتشاف عملية القرصنة ولكنها خلقت حالة الجدل حول تأمين حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.





حذف التغريدات





حذفت شركة توتير، خلال فترة قصيرة، هذه التغريدات فيما يشير إلى عملية قرصنة للحسابات، وطالت عملية القرصنة حسابات أخرى تحظى بمتابعات كثيرة، حيث انتشرت تغريدات مشابهة على الحسابات الاخري في أوقات متقاربة.





أصدرت إدارة موقع تويتر، بيان حول عملية الاختراق الضخمة، قالت إن القراصنة نجحوا في استهداف موظفين يملكون القدرة على الدخول على شبكات الشركة الداخلية و”استغلوا هؤلاء الموظفين في السيطرة على الحسابات التي تحظى بمتابعة قوية ومنها حسابات رسمية، ونشر تغريدات باسم أصحابها”.





وقائع أخرى





نجح القراصنة، في اختراق الحسابات الرسمية لنادي برشلونة، كما نجحوا في تسريب الرسائل الإلكترونية لبريد هيلاري كلينتون حيث اكتشف الشعب الأمريكي تجاوزات خلال توليها منصب وزيرة الخارجية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.





أصبح تويتر أكثر المنصات الإلكترونية التي يستخدمها زعماء العالم والمؤسسات الدولية عن قراراتها وعلى رأسهم دونالد ترامب الرئيس الأمريكي الذي لا يترك يوم بدون أن يكتب تغريدة تتضمن قرار أو مدح أو هجوم حيث يرفض ترامب التعامل مع بعض وسائل الاعلام باعتبارها تقوم بتشويه تصريحاته.





كما نجح القراصنة في اختراق حسابات شخصيات العامة وكبرى المؤسسات والصحف في إطار الحرب الالكترونية، ولكن الأمر يتم السيطرة عليه بسرعة، ولكن كان هذا الاختراق هو الأكبر لأنه استهدف أكبر عدد من حسابات الشخصيات العامة وكبرى المؤسسات الدولية.





قراصنة إيران





حصل الفريق الأمني شركة (آي بي إم) الأمريكية على تسجيلات مدتها 5 ساعات، لمجموعة قرصنة إيرانية، اكتشف الفريق أساليب قرصنة إيران في اختراق الحسابات الإلكترونية، حصل هذا الفريق على التسجيلات، استغل الفريق خطأ من المجموعة الإيرانية.





ووضعت المجموعة الإيرانية، مقاطع فيديو، توثق عملياتها في خادم مفتوح على الإنترنت، قال فريق "آي بي إم" إن مقاطع الفيديو سجلت من شاشات حواسب قراصنة الإنترنت الذين يعملون لصالح مجموعة القراصنة ايران "APT35 "، التي تعتبر أكثر مجموعات القرصنة المرتبطة بالحكومة الإيرانية.



