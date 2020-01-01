محمد موسى: الإرهابية تبث الشائعات لشغل الرأي العام عن جرائم أردوغان (فيديو)

قال الإعلامي محمد موسى، إن اللجان الإلكترونية الإخوانية الإرهابية تعمل على إشاعة الفوضي بأي شكل من أجل إرباك المشهد الداخلي المصري.





وتابع موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم: جماعة الإخوان الإرهابية موضوع لها مخطط من المخابرات التركية لتنفيذه بمصر خلال هذه الفترة حتى يتم إرباك الوضع الداخلي المصري لافساح المجال لأردوغان وحلفائه من الإرهابيين لتنفيذ مخططاتهم بخصوص الاستيلاء علي ليبيا ومناوشة الجيش المصري علي حدودنا الغربية.



وأضاف: "هذا المخطط الخبيث بيتم تنفيذ من خلال تجهيز السطح بواسطة لجانهم الإلكترونية علي مواقع التواصل الإجتماعي من جانب ومن جانب أخر من خلال أبواقهم الإعلامية الكاذبة مثل الخاين معتز مطر والخاين محمد ناصر ونعناعة الشهيرة بـ جو شو وأنا لهم بالمرصاد وزي ما كشفت أسرار كثيرة عنهم قبل كده مستمر وقاعد لهم ومش هسيبهم يخربوا البلد دي بنشر شائعات مغرضة كل يوم ببرامجهم المسمومة".







