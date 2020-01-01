عاحل.. تدهور حالة فنانة شهيرة ونقلها للمستشفى بعد إصابتها بكورونا

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تدهورت الحالة الصحية للمثلة الهندية ايشواريا راي، صاحبة لقب أجمل أمرأة في العالم، بعدما تم إعلان إصابتها بفيروس كرونا المستجد هي وإبنتها الصغيرة وبعد إصابة النجم العالمي أميتاب باتشان ونجله، حيث يتلقى كلاهما العلاج في إحدى المستشفيات وتم إجراء مسحات للمخالطين من عائلته إلا إنه تأكدت إيجابية الفيروس من البعض منهم.



ونشرت عدد من الصحف الأجنبية دخول ممثلة بوليود الشهيرة و إبنتها لمستشفى Nanavati بعد ظهور أعراض خفيفة على كلاهما، ويشار إلى أنه يجرى تعقيم منزل النجم الكبير أميتاب باتشان وكذلك المنطقة التي يقيم فيها وفرض إجراءات احترازية للدخول والخروج منها، وذلك بعدما تأكدت إصابة النجمة آيشواريا راي وابنتها بفيروس كورونا.





والجدير بالذكر أن النجمة ‎آيشواريا راي تستعد لتصوير الفيلم الهندي الجديد والذي يحمل عنوان " Ponniyin Selvan" والمقرر عرضه في عام 2021،



ومن ناحية أخرى يشارك الممثل الهندي اميتاب باتشان بتغريدات قصيرة عبر حسابه الرسمي ليطمئن متابعيه بعد إصابته قائلا:" أتلقى كل بركاتك وحبك وصلواتك من أجل سلامتنا .. على الرسائل القصيرة ، واتس اب ، وانستا على المدونة .. وجميع وسائل التواصل الاجتماعي الممكنة .. امتناني ليس له حدود"

واستكمل حديثة قائلا:" بروتوكول المستشفى مقيد لا استطيع ان اقول المزيد .. الحب"

