شروط الالتحاق بالكلية الفنية العسكرية قبل بداية العام الدراسي الجديد

شروط الالتحاق بالكلية الفنية .. وضعت الكلية الفنية العسكرية عدة شروط لقبول الطلاب المتقدمين إليها بعد الانتهاء من مرحلة الثانوية العامة، ومنها وجود ما يثبت شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وشروط أخرى، وهي كالتالي:









شروط الالتحاق بالكلية الفنية العسكرية





أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية ومن أبوين وجدين متمتعين بها.

أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها طبقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص بالقبول فى كليات الهندسة المناظرة فى شأن التخصص أثناء الدراسة الثانوية ومراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح فى نفس السنة المتقدم فيها الطالب.





ويشترط ألا يكون قد مضى على حصول الطالب على الشهادة المشار إليها أكثر من عامين يكون الطالب مقيداً خلالها بإحدى الكليات الجامعية أو بمعهد عال أو بالخدمة فى القوات المسلحة.





ألا يزيد سنه فى أول أكتوبر عن أثنين وعشرين سنة ميلادية.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف.





أن يكون حسن السير والسلوك والميول والإتجاهات وألا يعرف عنه ما يمس أمن القوات المسلحة أو سمعتها.

أن يكون غير متزوج ولم يسبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج أثناء الدراسة.





ألا يكون قد إستقال أو فصل تأديبياً من أى كلية أو معهد عسكرى.

أن يجتاز بنجاح إختبارات اللياقة البدنية وفقاً للقواعد التى يقررها وزير الدفاع ولا يجوز إعادة هذا الإختبار فى ذات الدفعة للطالب الذى لم يجتازه.





أن يؤدى بنجاح إختبارات الثقة التى يقررها وزير الدفاع.

أن يؤدى الإختبارات العلمية فى المواد وفقاً للقواعد التى يحددها مجلس الكلية.





أن يكون مستكملاً لشروط اللياقة الطبية التى يقررها وزير الدفاع ، ويتولى المجلس الطبى العسكرى المختص التحقق من توافر هذا الشرط ولا يجوز إعادة الكشف الطبى مرة أخرى فى ذات الدفعة للطالب الذى لم يجتازه.

وطبقاً لشروط قبول مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية المعلن عنها فى حينه.









موعد التقديم في الكلية الفنية العسكرية





شروط الالتحاق بالكلية الفنية .. يمكن للطلاب الذين يرون أن شروط الكلية الفنية العسكرية مناسبة لهم تقديم الملف الخاص بهم إلى الكلية الفنية بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة مباشرةً.



